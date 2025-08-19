Duolingo se desploma en Wall Street. La acción de la popular aplicación de aprendizaje de idiomas, que en junio rondaba los 525 dólares, cayó hasta los 325 dólares, lo que representa una pérdida del 38 % de su valor. ¿El gran posible culpable? La irrupción de GPT-5, el modelo de inteligencia artificial de OpenAI que podría convertirse en un competidor directo.

El golpe llegó tras una demostración pública en la que ingenieros de OpenAI crearon en minutos una aplicación capaz de enseñar francés con ayuda del nuevo modelo. El gesto fue interpretado como un ataque directo contra el negocio de Duolingo, que basa su crecimiento en la enseñanza gamificada de idiomas y que ahora enfrenta la posibilidad de que la IA replique —o supere— su propuesta sin necesidad de pagar suscripciones.

El escenario es especialmente delicado para la compañía fundada por Luis von Ahn. Apenas tres meses atrás, el propio director ejecutivo había declarado que Duolingo se convertiría en una empresa “AI First”, adelantando que parte del trabajo de colaboradores externos sería sustituido por sistemas de inteligencia artificial. En un primer momento, la apuesta fue bien recibida: las acciones saltaron de 400 a 530 dólares en pocos días. Sin embargo, el entusiasmo se desinfló y la cotización no volvió a recuperar ese impulso.

El lanzamiento de GPT-5 terminó de avivar las dudas. Los inversores temen que la IA de OpenAI pueda arrebatar a Duolingo su ventaja competitiva, en un mercado en el que la fidelización depende tanto de la experiencia de usuario como de la efectividad real del aprendizaje.

A los temores por la competencia se suman críticas recurrentes a la propia plataforma. Muchos usuarios cuestionan el exceso de gamificación de la enseñanza, que convierte la aplicación en un juego más que en una herramienta de aprendizaje sólido. Otros señalan la creciente saturación de publicidad en la versión gratuita, lo que incentiva la suscripción premium, pero deteriora la experiencia de los millones que no pagan.