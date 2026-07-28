El esperado "Grand Theft Auto VI" llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S el próximo 19 de noviembre.
El esperado "Grand Theft Auto VI" llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S el próximo 19 de noviembre.
Por Agencia Europa Press

La compra de la copia física de GTA VI de la PlayStation 5, que incluye la caja y un código de un solo uso, tiene fecha de caducidad al menos en Japón, porque ese código caduca a los 170 días debido a las regulaciones regionales.

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