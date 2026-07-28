La compra de la copia física de GTA VI de la PlayStation 5, que incluye la caja y un código de un solo uso, tiene fecha de caducidad al menos en Japón, porque ese código caduca a los 170 días debido a las regulaciones regionales.

El código de descarga de la versión física de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 tiene fecha de caducidad, como ha confirmado el ‘insider’ japonés Genki desde su cuenta en X (antes Twitter).

Esta caducidad se limita a Japón, debido a la Ley de Servicios de Pago, que exige a las empresas hacer un depósito de garantía por códigos sin fecha de expiración. Este depósito es de al menos la mitad del saldo no utilizado y se entrega en la Oficina de Asuntos Legales de Japón para proteger a los consumidores de estafas.

Para evitar el desembolso de grandes sumas de dinero por si las empresas quiebran o desaparecen por completo del mercado, Rockstar Games, al igual que hacen otras empresas, ha buscado la forma de eludir esta norma.

Si el código caduca en menos de seis meses, esta directriz no se aplica, así que evitan el desembolso de esas cantidades, aunque conlleva que “los códigos de productos en Japón expirarán a los 170 días después de la fecha de emisión, que es la fecha de lanzamiento (19 de noviembre de 2026) debido a las regulaciones regionales”, como se puede leer en la web oficial de Rockstar Games.

La posición de Rockstar Games frente al uso de códigos en vez de un disco físico llegó un poco antes de la nueva dirección que ha tomado Sony, que eliminará las versiones físicas a partir de enero de 2028, lo que ha provocado una ola de indignación entre los usuarios de su consola de videojuegos, e incluso un boicot a PlayStation que se ha organizado del 23 al 30 de agosto.

Los usuarios de Xbox se salvan de esta medida, ya que los códigos de descarga quedan exentos de esta política al no contar con bloqueo regional y no están sujetos a la misma legislación en Japón.