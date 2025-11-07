“Grand Theft Auto VI”: cuándo saldrá, por qué se postergó dos veces y otras dudas resueltas

La noticia de la postergación de “Grand Theft Auto VI” cayó como un baldazo de agua fría a la comunidad ‘gamer’, que esperaban visitar las playas virtuales de Vice City a mediados del 2026 y no el 19 de noviembre del mismo año, como ahora está programada la salida del anticipado videojuego.

Se trata de un retraso de seis meses que ha dejado a muchos de los aficionados de la saga desconcertados y en duda sobre el futuro del título. Para ellos está esta nota, en la que esperamos resolver todas las dudas en torno al codiciado videojuego.

¿Qué es “Grand Theft Auto VI”?

Si bien la respuesta es obvia para la mayoría de personas que están leyendo una nota como esta, no se puede descartar la situación de que estás leyendo estas palabras para saber por qué se está haciendo tanto alboroto en torno a un simple videojuego.

Pero no se trata de un simple videojuego, y durante las últimas décadas “Grand Theft Auto” se ha convertido en un fenómeno en la industria, inspirado no tanto en la propuesta de intrigantes historias sobre criminales moralmente grises, sino más bien por la propuesta de poner al jugador frente a un gigantesco parque virtual de diversiones en la forma de una simulación relativamente realista de una metrópolis en el que pueden hacer cumplir sus más impulsivos deseos.

Es una fórmula que les ha resultado ganadora para sus creadores en Rockstar Games y su casa matriz Take-Two Interactive: la última entrega de la saga, “Grand Theft Auto V”, ha logrado vender 220 millones de unidades desde su salida en septiembre de 2013, un monto solo superado hasta la fecha por los 350 millones de unidades vendidas por “Minecraft”.

En el caso de “Grand Theft Auto VI” hay también grandes razones por lo que las expectativas eran altas, ya que el juego está ambientado en el ficticio estado de Leonidas y la metrópolis conocida como Vice City, un distorsionado reflejo de Miami que encantó a los ‘gamers’ en los videojuegos “Grand Theft Auto: Vice City” y “Grand Theft Auto: Vice City Stories” hace casi dos décadas.

“Grand Theft Auto VI” se alejará de la estética ochentera seguida por estos juegos para contar la historia más contemporánea de una pareja de criminales menores llamados Jason y Lucía quienes, como suele ocurrir en la narrativa de estos juegos, ven su fortuna ser cambiada inesperadamente.

“Jason y Lucía siempre han sabido que la baraja está en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración que se extiende por todo el estado de Leonida - obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”, reza la descripción del título.

Tráilers del juego nos han mostrado algunos detalles más de lo que probablemente experimentaremos siguiendo el viaje de estos dos protagonistas, incluyendo a Jason haciendo algún trabajo manual y a Lucía saliendo de prisión por un todavía no revelado crimen, aunque comprensiblemente Rockstar Games ha querido mantener los específicos ocultos.

Cuando saldrá y por qué se postergó

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que se posterga “Grand Theft Auto VI”, con el juego inicialmente planeado para salir en el último trimestre del 2025, para luego que esa fecha se pasara al 26 de mayo del 2026 y finalmente el 19 de noviembre de 2026.

En todas las ocasiones, Rockstar Games justificó la decisión afirmando, en diferentes palabras, que el tiempo extra les permitiría afinar el juego y lograr las metas de calidad que esperaban sus fans. Aquí el último mensaje:

“Lamentamos añadir más tiempo a lo que sabemos que ya ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de perfección que esperan y merecen. Queremos darles las gracias de nuevo por su paciencia y apoyo. Aunque la espera se alarga un poco más, estamos muy emocionados por que los jugadores puedan disfrutar del extenso estado de Leonida y del regreso a la Vice City moderna.”

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

En una entrevista con Gamesindustry.biz, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, reiteró el mensaje, asergurando que “estamos trabajando muy duro para ofrecer la experiencia de entretenimiento interactivo más extraordinaria jamás creada. Rockstar y nosotros estamos de acuerdo en eso, y nos sentimos muy bien al respecto”

Pero lo cierto es que Rockstar Games no es ajeno a postergar la salida de sus juegos y desde la época de “Vice City” la compañía ha sido conocida por postergar sus títulos en menor o mayor grado, con “Grand Theft Auto V” y “Red Dead Redemption 2” siendo los ejemplos más notables en los últimos años.

Lo que dicen las filtraciones

Por el momento será difícil, desde fuera, determinar qué causó la postergación de la fecha de salida del juego, pero filtraciones reveladas en junio de este año ya insinuaban la posibilidad, asegurando que Rockstar había planeado el juego para tener cinco capítulos, con todo el manterial mostrado hasta la fecha perteneciendo a los tres primeros episodios del juego.

“Los capítulos 4 y 5 no han sido terminados y han cortado una enorme parte del capítulo 5, así que en eso están trabajando en este momento”, indicó un informante conocido como GameRoll, quien previamente había adelantado los nombres de los protagonistas del juego.

Y si bien las filtraciones siempre deben ser tomadas por pinzas y analizadas con minuciosidad, estas cobran un poco más de credibilidad si se toma la noticia de que Rockstar Games recientemente despidió a entre 30 y 40 empleados a los que acusó de haber filtrado información confidencial en foros. Aunque puede ser una excusa para justificar su salida al ser acusados de represión sindical.

Consecuencias

La postergación de “Grand Theft Auto VI” no le ha salido gratis a Rockstar Games, que además de generar molestia entre su fanaticada ha causado que las acciones de su casa matriz Take-Two, sufrieran una del 8% en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Una molestia que también afecta a otras compañías desarrolladoras de videojuegos, que tendrán que postergar el lanzamiento de sus propios títulos para evitar competir – y probablemente perder – si los lanzan muy cerca a noviembre, usualmente un mes bastante codiciado en la industria.

Y lo peor de todo es que no estamos seguros si es que la salida en noviembre de 2026 se va a cumplir, ya que si bien Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ha afirmado estar “muy seguro” de que lograrán sacar el juego para esa fecha, dijo lo mismo en previas ocasiones respecto a la salida en mayo del 2026.

¿Dónde podré jugarlo?

Por el momento, “Grand Theft Auto VI” está confirmado para salir el 19 de noviembre en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, aunque se espera que posteriormente también lleguen al PlayStation 6 y el sucesor del Xbox que se rumorea serán presentados en el 2026.

Mientras tanto, los jugadores de PC tendrán que esperar un tiempo inteterminado adicional para qe el juego llegue a plataformas como Steam. Y si bien este periodo no ha sido revelado, este podría ser similar al que ocurrió con “Grand Theft Auto V”, que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, llegó al PlayStation 4 y el Xbox One en noviembre del 2014 y finalmente saltó a Windows en abril del 2015.