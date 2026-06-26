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Resumen

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Jason y Lucía en algunos atuendos exclusivos para aquellos que paguen la versión de US$100 de "Grand Theft Auto VI".
Jason y Lucía en algunos atuendos exclusivos para aquellos que paguen la versión de US$100 de "Grand Theft Auto VI".
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Estamos a solo unos meses de la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, pero algunos fans de la franquicia ya están lanzando voz de protesta. No, no se trata de una nueva postergación del esperado título, sino el conocimiento de lo que vendrá una vez que tengan una copia del videojuego en sus manos.

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