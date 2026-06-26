Estamos a solo unos meses de la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, pero algunos fans de la franquicia ya están lanzando voz de protesta. No, no se trata de una nueva postergación del esperado título, sino el conocimiento de lo que vendrá una vez que tengan una copia del videojuego en sus manos.

Y es que cuando Rockstar Games, el estudio detrás la franquicia, reveló las ediciones de “Grand Theft Auto VI” que podrán ser preordenadas a partir del 25 de junio, también dejó en claro algunos detalles que no cuadraron con todos los seguidores de sus títulos. Estas quejas se centran en tres factores, que analizaremos a continuación, pero que se pueden resumir en el precio más elevado que el promedio del juego (US$80), las características exclusivas de la edición más cara y el hecho de que, incluso si compras una edición física, esta no vendrá con un disco sino con un código para descargar el juego.

Precio

Después de generaciones estancados en el umbral de los US$60, en los últimos años los precios de los videojuegos han tendido a la alta. El salto ocurrió en esta última generación, con juegos para el PlayStation 5 como “Demon’s Souls” o “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” costando US$70.

“Grand Theft Auto VI” ha vuelto a romper la valla, al pedir US$80 para su edición más básica y US$100 para la llamada edición Ultimate. No es el primer juego en hacerlo, con “Mario Kart World” para el Switch 2 también exigiendo el mismo precio, con el mismo frío recibimiento de los fans, aunque en ese caso la situación se vio mermada debido a que muchas versiones de la consola venían con el juego de carreras incluido.

Además, Razones tiene Rockstar Games y su empresa matriz Take-Two Interactive para exigir un mayor costo, tomando en cuenta el extenso tiempo de desarrollo del juego impacto cultural del juego – han sido 13 años desde “GTA V” – y el enorme impacto cultural de la franquicia.

El anticipado "Grand Theft Auto VI" saldrá el 19 de noviembre de este año. (Foto de Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

“En el contexto económico actual, un precio de 80 dólares hay que ganárselo, no se regala”, dijo Joost van Dreunen, investigador de la industria de los videojuegos y profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU), en entrevista con IGN. “Cobrar tanto por la versión básica de un juego solo se justifica en el caso de franquicias bien establecidas capaces de marcar la pauta cultural. Además, esto amplía la brecha entre los desarrolladores de primer nivel, como Take-Two, Nintendo y EA, y todos los demás.”

Pero esto es magro consuelo para los aficionados de los videojuegos, que han visto el costo de su pasatiempo dispararse hasta la estratósfera en los últimos meses con manufacturadores de consolas como Nintendo, PlayStation y Xbox elevando significativamente su precio, argumentando un encarecimiento de precio de componentes como memorias RAM por factores como aranceles y el ‘boom’ de los centros de datos utilizados para alimentar la inteligencia artificial.

En esta situación, es comprensible el miedo de que ahora que juegos titánicos como “Mario Kart World” y “Grand Theft Auto VI” ahora puede costar US$80 promueva que otras compañías le sigan el ejemplo, encareciendo aún más los costos.

Los exclusivos del Ultimate Edition

Si los US$80 ya ponía incómodos a unos ‘gamers’, resulta que deberás pagar US$100 para tener la experiencia completa de “Grand Theft Auto VI”.

Si bien es costumbre que las ediciones más caras de los juegos tengan componentes cosméticos exclusivos como una pistola bañada en oro, un carro lujoso o un disfraz interesante, la lista de lo que son exclusivos para la Ultimate Edition mucho más extensa de lo regular, incluyendo tiendas de ropa, lugares para modificar tus vehículos y hasta un estudio de tatuajes.

Estas son particularmente relevantes, porque no son solo locaciones exclusivas en Vice City que no estarán disponibles para aquellos que no abran sus billeteras ante la máxima exigencia de Take-Two y Rockstar Games, sino también maneras de cambiar la apariencia de nuestros personajes, algo que se ha convertido intrínsico a la franquicia desde, irónicamente, “Grand Theft Auto: Vice City” en 2002.

Falta de disco físico

Pero quizás la mayor controversia no está en el precio de “Grand Theft Auto VI” o lo que viene exclusivamente en su edición Ultimate, sino en lo que no viene una vez que compres la edición física: el disco con el juego.

En cambio, Rockstar Games ha anunciado que la versión física de “Grand Theft Auto VI” contendrá un código de descarga dentro que permitirá descargar el juego, tocando quizás uno de los temas más sensibles en la industria de los videojuegos: ¿quién es el dueño del juego que compro?.

Las copias digitales no son un concepto nuevo y hemos visto su uso incluso en sus albores con el Atari 2600, pero siempre han tenido resistencia, que se ha exacerbado en los últimos años con ejemplos de personas que han perdido acceso a videojuegos que han comprado por decisiones de sus desarrolladores.

La iniciativa Stop Killing Games nació después de que Ubisoft 'matara' el juego de carrera "The Crew" al cerrar sus servidores. / Ubisoft

El caso de mayor perfil es el de “The Crew”, un juego de carreras exclusivamente en línea desarrollado por Ubisoft que dejó de ser jugable luego de que cerraran sus servidores y que, ante las quejas de sus clientes, la compañiá argumentó de que estos nunca fueron dueños del juego, sino solo una licencia para poder utilizarlo.

Coincidentemente, este fue también el caso detrás de la iniciativa “Stop Killing Games” que exigía que las empresas que busquen abandonar sus títulos creen versiones fuera de línea o facilitar las herramientas a terceros para que sigan funcionando en otros servidores.

Pero volviendo a los juegos físicos, estos tienen otra ventaja mucho más simple y práctica, el hecho de que si tienes propiedad física de una copia de un juego, puedes hacer con esta lo que quieras con ella, sea prestársela a un amigo, cambiarla por otro o incluso venderla a otra persona interesada, algo imposible de hacer con las copias digitales, a pesar de algunos intentos anémicos de Nintendo de hacerlo con su sistema de cartuchos digitales.

La polémica por la falta de discos en las copias físicas de “Grand Theft Auto VI” ha sido tal que dos tiendas estadounidenses, Loot Box Gaming y Video Games Plus, se han negado a vender copias del esperado videojuego.

“Estamos siguiendo de cerca la situación del lanzamiento físico de GTA 6 durante las próximas 24 horas. Aún no hemos recibido todos los detalles por nuestra parte, pero si la información de que se trata de un código en caja es cierta, no apoyaremos el lanzamiento de GTA 6”, escribió Loot Box Gaming por redes sociales. “Cuando fundamos LBG, lo hicimos por amor a nuestro medio favorito, los videojuegos, así como por la preservación de dicho medio. Si un producto no respeta a las personas que pagan con el dinero que tanto les ha costado ganar para comprarlo, entonces no tenemos por qué intentar venderlo a nuestros clientes, a quienes valoramos por encima de todo.”

Rockstar Games ha intentado salvarse de la controversia, enviando un correo a clientes que preguntaron sobre una edición con disco que “podrán conseguir una copia física del juego en los próximos meses”.

Olvídalo, Jake. Es Vice City

Por el momento, la controversia en torno a “Grand Theft Auto VI” no da signos de calmarse, habiendo tocado en simultáneo algunos de los asuntos más sensibles que la industria de los videojuegos está tratando durante los últimos años, exceptuando la utilización de IA.

Sin embargo, para analistas este alboroto hará poco para evitar que “GTA VI” sea el juego más exitoso de 2026 y quizás la década, con el analista Joost van Dreunen prediciendo que el título igualará el éxito de su predecesor “y que se venderá al menos al 30 % del público total de consolas, con un total de 38 millones de copias y poco más de 3 mil millones de dólares en ventas durante sus primeros 12 meses”.

Como se recordará, “Grand Theft Auto V” rompió récords de ventas a su salida en 2013, logrando US$800 millones en ventas en sus primeras 24 horas y cruzando el umbral de los mil millones de dólares al tercer día de su estreno, un hito no solo en la industria de los videojuegos, sino también la fílmica y musical. Se calcula que hasta la fecha ha vendido alrededor de 210 millones de ejemplares, un exorbitante número solo superado por el ubicuo “Minecraft” con 350 millones de títulos vendidos.