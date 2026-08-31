“Grand Theft Auto VI” generó controversia a fines de julio cuando se reveló que su edición física vendrá sin un disco y el alto precio de su ‘versión completa’ (US$100), pero al menos evitará tocar otros dos de los temas más espinosos en la industria de los videojuego a su salida el 19 de noviembre, al no utilizar ni inteligencia artificial generativa ni microtransacciones.

Las revelaciones ocurrieron en el programa de YouTube Kinda Funny Gamescast, con dos de sus miembros, Andy Cortez y Greg Miller, teniendo oportunidad de visitar las oficinas de Rockstar North en Edimburgo (Escocia) un poco antes de la salida del tráiler extendido de “Grand Theft Auto VI” el pasado 27 de agosto.

Con la oportunidad de hacer preguntas a los creadores del esperado título, Cortez utilizó su oportunidad para inquirir sobre la posibilidad de utilizar dinero real para adquirir una ventaja dentro del juego, obteniendo una negativa al respecto.

La práctica, conocida como microtransacciones, ha sido utilizada durante años en la industria de los videojuegos desde los 90 en ‘arcades’ como “Double Dragon 3”, pero llegó a ser notoria en 2006 con la salida de “The Elder Scrolls: Oblivion” que vendía una armadura equina por US$2,50, convirtiéndose en el ‘caballo de batalla’ para quienes criticaban este tipo de contenido de bajo que ofrecía una ventaja adicional a quienes estén dispuestos de abrir su billetera.

Queda en duda si esta ausencia de microtransacciones se trasladará también a “Grand Theft Auto Online”, el modo multijugador que acompañará a “Grand Theft Auto VI” del que todavía se conocen pocos detalles, incluyendo su fecha de salida.

Por su parte, Andy Cortez preguntó si se había utilizado inteligencia artificial generativa en el desarrollo del juego, algo que Rockstar Games también negó.

El uso de esta tecnología se ha vuelto uno de los problemas centrales de la industria de los videojuegos, con algunos estudios promocionando esta tecnología como una manera de ahorra dinero en momentos de que los presupuestos para sus proyectos están elevándose cada vez más, mientras que un sector considerable de desarrolladores y ‘gamers’ la critican por quitarle empleo a artistas y producir un resultado de menor calidad que un ser humano.

Esto ha llevado a que servicios como Steam etiqueten los juegos que han utilizado IA en su desarrollo y, notablemente, que premios como los Indie Game Awards descalificaran al críticamente aclamado “Clair Obscur: Expedition 33” de su gran premio luego de que se conociera de que algunas texturas del juego habían sido producidas por IA generativa, incluso después de que estas fueron retiradas poco después de la salida del título.

“Grand Theft Auto VI” saldrá este 19 de noviembre y estará disponible tanto en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.