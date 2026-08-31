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Resumen

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"Grand Theft Auto VI" es uno de los juegos más esperados de la década.
"Grand Theft Auto VI" es uno de los juegos más esperados de la década.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Grand Theft Auto VI” generó controversia a fines de julio cuando se reveló que su edición física vendrá sin un disco y el alto precio de su ‘versión completa’ (US$100), pero al menos evitará tocar otros dos de los temas más espinosos en la industria de los videojuego a su salida el 19 de noviembre, al no utilizar ni inteligencia artificial generativa ni microtransacciones.

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