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"Grand Theft Auto VI" saldrá el próximo 19 de noviembre.
"Grand Theft Auto VI" saldrá el próximo 19 de noviembre.
/ Rockstar Games
Por Agencia AFP

El estudio estadounidense Rockstar Games lamentó este miércoles que se hayan divulgado elementos sobre el videojuego “Grand Theft Auto VI”, el más esperado del año, en videos que se filtraron recientemente en internet.

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