Faltan solo unos meses para la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, pero Rockstar Games nos ha dado un nuevo adelanto del juego con la revelación del arte oficial de su caráctula.

Adicionalmente, también ha revelado el comienzo de la preventa: el 25 de junio. El juego estará disponible para consolas Xbox Series X / S y PlayStation 5.

La información de la preventa será un alivio para aquellos que temían que el juego sería retrasado una vez más, con “GTA VI” siendo inicialmente programado para salir en la segunda mitad de 2025 y luego en mayo de 2026.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

La anticipación por el título es comprensible, ya que en las últimas décadas, la franquicia “Grand Theft Auto” ha trascendido de ser un simple videojuego para convertirse en un fenómeno cultural. La quinta entrega en la franquicia, lanzada en 2013, ha logrado vender 220 millones de unidades desde su salida en septiembre de 2013, un monto solo superado hasta la fecha por los 350 millones de unidades vendidas por “Minecraft”.

En el caso particular de “Grand Theft Auto VI” hay también grandes razones para tener grandes expectativas, siendo no solo el primer juego de la franquicia destinado principalmente a la nueva generación de consolas, sino también regresando a una querida locación en la saga como Vice City, un distorsionado reflejo de Miami que encantó a los ‘gamers’ en los videojuegos “Grand Theft Auto: Vice City” y “Grand Theft Auto: Vice City Stories” hace casi dos décadas.

El juego también será interesante al estar centrado en dos protagonistas, Jason y Lucía, algo con lo que Rockstar Games ya había experimentado en “Grand Theft Auto V” con su trío de personajes jugables.

“Jason y Lucía siempre han sabido que la baraja está en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración que se extiende por todo el estado de Leonida - obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”, reza la descripción del título.

Si el juego finalmente logrará superar las altísimas expectativas, solo lo sabremos el próximo noviembre. Sin embargo, por el momento la compañía al menos parece confiar en su producto, lo que es una buena señal para los fans de GTA que sin duda recorrerán las calles de Vice City por la década y media que tomará la salida de la séptima entrega de la franquicia.