Resumen

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El arte oficial de la carátula de "Grand Theft Auto VI".
El arte oficial de la carátula de "Grand Theft Auto VI".
/ Rockstart Games
Por Redacción EC

Faltan solo unos meses para la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, pero Rockstar Games nos ha dado un nuevo adelanto del juego con la revelación del arte oficial de su caráctula.

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