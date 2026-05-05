Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegará al mercado en noviembre, como uno de los lanzamientos más esperados del año y con una estrategia enfocada a las videoconsolas, aunque se espera que llegue más adelante también a PC.

Tras más de ocho años en desarrollo y dos retrasos en su lanzamiento, la sexta entrega GTA llegará a PlayStation y Xbox el 19 de noviembre, bajo una estrategia inicial centrada en las videoconsolas.

“Rockstar siempre comienza en la consola porque creo que con respecto a un lanzamiento como ese, se te juzga por servir al principal”, ha explicado el director ejecutivo de Take-Two Interactive Software, Strauss Zelnick, en una entrevista con Bloomberg.

Para el directivo, “es realmente como servir al consumidor principal. Si tu consumidor principal no está ahí, si no se le atiende primero y mejor, no llegas a los otros consumidores”.

En este sentido, va a seguir el patrón de lanzamiento tradicional de Rockstar, el estudio responsable del juego. “Históricamente, Rockstar ha ido primero a la consola”, ha apuntado Zelnick. Pese a esta exclusividad inicial, se espera que más adelante esté también disponible para PC, lo que les permitirá tener una segunda oportunidad para enganchar a más jugadores.

GTA VI también se enmarca en la estrategia de Take-Two de crear videojuegos ‘blockbuster’ (éxito de ventas). Aunque la compañía no ha dado cifras, se estima que es uno de los videojuegos más caros que se han hecho.

Zelnick no desmiente la alta inversión, al menos en la parte para consolas. “Los costes de desarrollo han aumentado cada vez más. Y realmente nuestro objetivo es ofrecer entretenimiento de la más alta calidad en la Tierra. Y eso es costoso. Y la influencia de la IA no se resiste. No hemos visto que esos costes disminuyan todavía. Tal vez lo hagamos. Tal vez no lo hagamos”, ha dicho.

Las expectativas con GTA VI son altas. Con este juego, el directivo ha indicado que el objetivo era “ofrecer a los consumidores algo que nunca antes hayan experimentado”.