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Grand Theft Auto VI es el esperado regreso a Vice City, una locación basada en Miami que la franquicia no ha visitado en dos décadas.
Grand Theft Auto VI es el esperado regreso a Vice City, una locación basada en Miami que la franquicia no ha visitado en dos décadas.
/ ROCKSTAR
Por Agencia Europa Press

Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegará al mercado en noviembre, como uno de los lanzamientos más esperados del año y con una estrategia enfocada a las videoconsolas, aunque se espera que llegue más adelante también a PC.

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