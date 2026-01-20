Eran las 5:02 a.m. del 19 de enero cuando una explosión interrumpió la calma de un barrio de Edimburgo, Escocia. ¿Su origen? La sede de Rockstar North, filial de Rockstar Games encargada en desarrollar el anticipado videojuego “Grand Theft Auto VI”.
MIRA: Videojuegos en el 2026, un año marcado por GTA 6: las 8 tendencias y los eventos más esperados
Inmediatamente, siete vehículos de emergencia acudieron a la locación para examinar el lugar. Después de tres horas de exhaustiva investigación, determinaron que el área estaba segura y reportaron que no hubo ni muertos o heridos.
En un comunicado con varios medios de comunicación, Rockstar Games reveló que la causa de la explosión fue un desperfecto con una de las calderas que le daba calefacción al edificio.
Adicionalmente, concientes del pánico de que este incidente podría causar un nuevo retraso para la salida de “Grand Theft Auto VI” este 19 de noviembre, envió un comunicado donde aseguraba a sus seguidores que todos sus trabajadores “estaba bien y el estudio se mantenía abierto y operativo”.
“Muchas gracias a aquellos que nos contactaron con preocupación, y también a la policía y los bomberos que estuvieron en la escena para rápidamente evaluar la situación”, afirmaron.
