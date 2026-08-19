Rockstar Games se enfrenta a más filtraciones tras los dos videos del ‘gameplay’ y el mapa de GTA VI publicados por Cyberleek este martes, cuando tiene previsto el estreno en exclusiva de ‘An Extended Look’ en Netflix con nuevo contenido para el próximo 27 de agosto.

Este martes el estudio de videojuegos envió avisos de eliminación por los dos videos del ‘gameplay’ por infracción de derechos de autor (DMCA) a los usuarios en redes sociales que han compartido su contenido, según el reconocido usuario Ben en X, que se ha vistro afectado por esta petición.

De hecho, el grupo o persona tras la filtración de GTA VI, conocido como Cyberleek, ha explicado en un manifiesto, recogido por el medio especializado en videojuegos PC Gamer, que la filtración se debe a las prácticas de la industria que encuentra cuestionables.

“Distribuyen juegos inacabados y los llaman servicios. Bloquean contenido en discos y lo llaman DLC. Eliminan juegos y se quedan con el dinero. Cada año, el anticonsumismo se afianza y cada año los jugadores obtienen menos por lo que pagan”, afirma Cyberleek.

Es más, este miércoles Cyberleek se dirigió a Rockstar Games en X para advertir a la compañía de que se le acaba el tiempo y amenazar con filtrar el resto del ‘gameplay’ si no cumplen sus demandas. Justo el próximo 27 de agosto se estrenará ‘An Extended Look’ en exclusiva en Netflix.

Las voces de la comunidad de jugadores ante la filtración son dispares, ya que mientras hay algunos en la red social Reddit que se alegran por la filtración de GTA VI, otros encuentran extraño que el filtrador incluya enlaces incrustados en los dos videos filtrados a la compra de sus propias criptomonedas.

LOS DOS VIDEOS DEL ‘GAMEPLAY’

En lo que respecta a los dos videos del ‘gameplay’ de GTA VI, en uno de ellos se puede ver a Jason, uno de los dos protagonistas del nuevo título de Rockstar Games, conduciendo por una autopista generando caos circulatorio y chocando contra una furgoneta.

Tras una serie de reacciones de ambos bien realistas, salen del coche para enzarzarse en una pelea que acaba con Jason tomando la llave inglesa del conductor de la furgoneta con la que lo golpea repetidamente.

Tras volver a su coche, aparece una mecánica que la comunidad de jugadores atribuye al sistema de honor conocido en Red Dead Redemption 2, que puntúa según las acciones que realiza el usuario mientras juega.

El video muestra parte de las mecánicas por las que se dio a conocer la saga Grand Theft Auto, como es el caos que se puede generar en segundos, la conducción de los coches, y cómo esta vez el sistema de choques es muy realista, o cómo la policía aparece en escena con la vuelta de las 6 estrellas, el sistema que representa el nivel de búsqueda policial.

El segundo video traslada a Jason a su casa, vista anteriormente en el segundo tráiler, en una escena donde la paz gobierna en la zona en la que, al saltar Jason desde la barandilla de su terraza, aparece una moto acuática cruzando el horizonte mientras el protagonista de GTA VI se dispone a jugar al baloncesto.

Tras una serie de tiros a canasta, en los que aparece el avance en la estadística de concentración tras anotar dos tantos, este video muestra un minijuego que estará disponible cuando GTA VI se lance el 19 de noviembre de este año.

De momento, Rockstar Games no ha reaccionado ni ha publicado ningún comentario sobre la filtración ocurrida este martes.