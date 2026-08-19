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Las nuevas filtraciones de "Grand Theft Auto VI" llegan a solo una semana del lanzamiento exclusivo - por 6 horas - de un tráiler extendido para la plataforma de 'streaming¡ Netflix.
Las nuevas filtraciones de "Grand Theft Auto VI" llegan a solo una semana del lanzamiento exclusivo - por 6 horas - de un tráiler extendido para la plataforma de 'streaming¡ Netflix.
/ Rockstar Games
Por Agencia Europa Press

Rockstar Games se enfrenta a más filtraciones tras los dos videos del ‘gameplay’ y el mapa de GTA VI publicados por Cyberleek este martes, cuando tiene previsto el estreno en exclusiva de ‘An Extended Look’ en Netflix con nuevo contenido para el próximo 27 de agosto.

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