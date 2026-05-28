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Resumen

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Sam Altman, Jensen Huang y Dario Amodei han moderado sus comentarios en torno a una crisis de desempleo por la inteligencia artificial. (Fotos: AFP)
Sam Altman, Jensen Huang y Dario Amodei han moderado sus comentarios en torno a una crisis de desempleo por la inteligencia artificial. (Fotos: AFP)
Por Agencia AFP

Los empresarios más destacados de la inteligencia artificial están moderando sus sombrías predicciones sobre un desempleo masivo, en un contexto en el que el sector se enfrenta a una creciente hostilidad pública por la prometida transformación de los lugares de trabajo.

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