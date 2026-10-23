Han pasado casi dos décadas desde la salida de “Half-Life 2: Episodio 2”, un intervalo que ha hecho que muchos de los aficionados de la franquicia perdieran la esperanza de que algún día regresarían a los zapatos de su protagonista, Gordon Freeman, en un hipotético “Half-Life 3”.

Valve, los desarrolladores de la saga que ahora más parecen preocupados en su exitosa tienda digital Steam, no ha ayudado en la espera al confirmar que estuvieron trabajando en una secuela entre 2013 y 2014, pero que el proyecto fue cancelado. Mientras tanto, han podido atormentar a los aficionados de la saga lanzando en 2020 una aventura en el mismo universo de “Half-Life” titulada “Half-Life: Alyx”, aunque exclusiva para VR.

Pero la esperanza, el “peor de los males” si le creemos a Nietzsche, no muere fácil. A lo largo de los años se ha rumoreado de que Valve ha seguido trabajando secretamente en una secuela del juego de disparos en primera persona bajo el nombre código de “HLX”, con el ‘youtuber’ Tyler McVicker, un conocido ‘insider’ de cuestiones de la compañía, lanzando en 2024 un video en el que afirmaba había una versión jugable de “Half-Life 3” de principio a fin, y especulaba que esta sería anunciada el próximo año.

Los rumores también fueron reforzados por el actor Mike Shapiro, la voz del siniestro G-Man en la saga, quien anunció en Año Nuevo del 2025 que “habrá sorpresas inesperadas” para el siguiente cuarto de siglo.

Pero ahora tenemos la primera confirmación verbal de que existe “HLX”, aunque haya sido por un aparente error de un empleado de Valve. Ocurrió en GameSoundCon, una conferencia sobre el diseño sonoro y de la música de los videojuegos, el 21 de octubre, en un panel donde participaba el diseñador musical Mike Morasky en el que se hablaba del trabajo sonoro de los juegos de Valve.

“Deadlock tiene su propia versión de HDR. HLX tiene la suya, y así sucesivamente”, afirmó antes de darse cuenta de su error. El incidente cierra con broche de oro con su colega acercándose a Morasky para decirle un sarcástico “buen trabajo”.

Ahora, este incidente ciertamente no nos confirma la existencia de “Half-Life 3” como muchos esperan, pero si lo juntamos con todos los demás rumores y filtraciones sí nos muestran – de boca de uno de sus trabajadores- que Valve está desarrollando en un proyecto relacionado a la franquicia en los últimos años. Saldrá en el futuro cercano, o incluso en el lejano, eso sí es más incierto, pero si algo los aficionados de “Half-Life” han aprendido durante su larga espera, es a ser pacientes.