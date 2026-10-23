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"Half-Life 2: Episodio 2" salió hace 19 años.
"Half-Life 2: Episodio 2" salió hace 19 años.
/ Valve
Por Juan Luis Del Campo

Han pasado casi dos décadas desde la salida de “Half-Life 2: Episodio 2”, un intervalo que ha hecho que muchos de los aficionados de la franquicia perdieran la esperanza de que algún día regresarían a los zapatos de su protagonista, Gordon Freeman, en un hipotético “Half-Life 3”.

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