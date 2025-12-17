Hallan una inmensa colección de huellas de dinosaurio en Italia

Los Alpes italianos escondían cientos de metros de huellas de dinosaurios de más de 200 millones de años descubiertas en septiembre por un fotógrafo, informaron el martes las autoridades del norte del país.

Las huellas se hallaron en el Parque Nacional del Stelvio, en un área entre las localidades de Bormio y Livigno, donde se disputarán parte de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

“Este conjunto de huellas de dinosaurios es una de las colecciones más grandes de toda Europa, de todo el mundo”, dijo en rueda de prensa Attilio Fontana, presidente de la región norteña de Lombardía. “Se extiende por cientos de metros”, afirmó.

El fotógrafo de naturaleza Elio Della Ferrera las detectó en septiembre en una ladera rocosa casi vertical. Algunas medían hasta 40 centímetros de diámetro.

La foto muestra huellas de prosaurópodos (dinosaurios) que datan del Triásico Superior en el nuevo yacimiento paleontológico descubierto por Elio Della Ferrera en el valle de Fraele, Parque Nacional de Stelvio, en la región de Lombardía. (Foto: AFP)

Cientos de metros de huellas de dinosaurios con dedos y garras se han encontrado en los Alpes italianos, en una región que albergará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. (Foto: AFP)

Este llamó al paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán, quien reunió a un equipo de expertos para estudiarlas.

En las huellas se ve que los animales a veces caminaban juntos o se encontraban en ciertos lugares. “Es un inmenso patrimonio científico”, indicó Dal Sasso en un comunicado.

“Los desplazamientos paralelos son una clara evidencia de manadas moviéndose en sincronía, y también hay rastros de comportamientos más complejos, como grupos de animales reunidos en círculo, quizá para defenderse”, explicó.

Las huellas, actualmente cubiertas de nieve, están preservadas en rocas dolomíticas del Triásico Superior, con una antigüedad aproximada de 210 millones de años.

La mayoría de las pisadas son alargadas y fueron hechas por bípedos. Las mejor conservadas muestran rastros de al menos cuatro dedos.

Eso sugiere que pertenecieron a prosaurópodos, dinosaurios herbívoros de cuello largo y cabeza pequeña, que tenían garras afiladas y una longitud de hasta 10 metros.

Las huellas se encuentran en una ladera casi vertical debido a la formación de la cadena alpina.

Pero cuando los dinosaurios caminaron por la zona, eran marismas que se extendían por cientos de kilómetros, y el ambiente era tropical.

Las pisadas quedaron luego cubiertas por sedimentos que las protegieron, pero con el levantamiento de los Alpes y la erosión de la ladera, volvieron a quedar a la vista.

“Tenemos una oportunidad única para estudiar la evolución de los animales y su entorno a lo largo del tiempo”, dijo el geólogo Fabrizio Berra.

“Como leer las páginas de un libro de piedra”.