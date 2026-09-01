24 de junio, Venezuela. 10 de agosto, Colombia. 20 de agosto, Perú.

Tres países de Sudamérica registraron fuertes terremotos de magnitudes superiores a 7 en menos de dos meses.

En el norte de Venezuela, los devastadores sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron en junio más de 6.000 muertos. En el terremoto de 7,4 registrado en agosto en el occidente de Colombia, más de 300 personas perdieron la vida. Y el sismo de 7,2 que sacudió la región andina de Ayacucho en Perú ese mismo mes no dejó muertos pero sí heridos.

Ante la sucesión de eventos sísmicos, varios lectores contactaron a BBC Mundo con una misma inquietud: ¿están esos terremotos vinculados?

“Dentro de lo que conocemos y dentro de lo que podemos contestar, no hay una conexión”, le dice a BBC Mundo Rafael Abreu, geofísico del Centro de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

“Si hay una conexión entre toda esta sismicidad no es una conexión que el paradigma de conocimiento científico al momento nos permita verla”.

Ignacia Calisto, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción en Chile, explica a BBC Mundo que “los terremotos de Venezuela, Colombia y Perú no presentan evidencia de estar conectados entre sí mediante un efecto dominó”.

“Estos eventos ocurren en zonas tectónicamente muy activas, donde existe sismicidad de manera permanente, producto del movimiento de las placas tectónicas”, señala.

Pereira fue una de las ciudades más afectadas en el terremoto del 10 de agosto en Colombia, que dejó más de 300 muertos.

Abreu utiliza la analogía de tres líneas de producción en paralelo que corren a velocidades distintas.

“Imagina que el producto al final de cada línea de producción es un terremoto. Lo que ocurre es que eventualmente, en un momento dado, al final de cada línea el producto cae, ya sea de manera simultánea o en un espacio de tiempo bien pequeño”.

Es lo que ha ocurrido con esos tres terremotos, agrega.

“Los terremotos de Venezuela no provocaron los terremotos de Colombia y Perú. Y los terremotos de Venezuela no fueron provocados por un terremoto previo”.

“Esos terremotos ocurrieron en el momento que ocurrieron por las condiciones tectónicas en cada sector sin que uno influyera sobre el otro”.

Diferentes características

Los terremotos de Venezuela, Colombia y Perú tienen características geológicas distintas.

En el caso de Venezuela, los sismos consecutivos separados por 39 segundos fueron eventos cercanos a la superficie, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, y ocurrieron en el margen tectónico entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

Los terremotos de Colombia y Perú, en cambio, ocurrieron en el margen entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, a profundidades de 110 y 99 km respectivamente.

En el caso del doblete sísmico en Venezuela, el movimiento relativo entre las placas del Caribe y la Sudamericana fue principalmente horizontal. Los dos bloques se desplazaron horizontalmente uno respecto del otro.

El tipo de interacción entre las placas también es diferente.

En los terremotos de Venezuela el movimiento entre las placas fue horizontal, lo que en inglés se conoce como “strike slip”.

“Strike slip es una falla de desplazamiento horizontal. Tú tienes dos bloques de roca. Un bloque es la placa del Caribe. El otro bloque es la placa de Suramérica. Y en este caso las placas se están deslizando una al lado de la otra, cada una en dirección contraria”, explica Abreu.

En el caso de Colombia y de Perú, el margen o contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana “es lo que llamamos un margen convergente, en el que hay dos placas que están chocando”.

“Tienes una placa oceánica (placa de Nazca), que tiene una composición de un tipo de roca, y tienes la corteza continental (la placa Sudamericana), que tiene otro tipo de composición de roca”.

“Lo que está ocurriendo en ese contacto es lo que llamamos un proceso que es subducción. La placa oceánica es más densa, más pesada, y al chocar lo que hace es que empieza a hundirse. Entonces el margen, el contacto entre las dos placas ya no está en la superficie. Está en diagonal, y eso produce terremotos a lo largo de todo este contacto”.

Calisto explica que “los terremotos recientes de Perú y Colombia ocurrieron a profundidades cercanas o superiores a los 100 km, lo que indica que no ocurrieron en el contacto entre ambas placas, sino dentro de la placa de Nazca, que ya se encuentra subductada bajo el continente. Este tipo de eventos se conoce como terremotos intraplaca”.

“A 100 km, la placa que subducta ya pasó el límite de la corteza continental y se encuentra sumergida en el manto. Como ya no está en contacto directo con la otra placa, no puede generar terremotos de interplaca, que sería como por roce, sino que se fractura ‘por dentro’”.

La geofísica de la Universidad de Concepción señala que ese tipo de terremotos son diferentes de los grandes terremotos que ocurren en el contacto entre las placas (ejemplos: Sumatra 2004; Maule 2010; Tohoku 2011).

“Estos últimos pueden alcanzar magnitudes muy grandes y, cuando ocurren bajo el océano y producen desplazamiento vertical del fondo marino, pueden generar tsunamis”.

“En cambio, los terremotos intraplaca se encuentran demasiado profundos como para producir directamente un tsunami y, aunque pueden sentirse en regiones muy extensas, generalmente generan menor intensidad en superficie que un terremoto superficial de magnitud equivalente”.

Réplicas

Sí hay un caso en el que un terremoto “dispara” otro, y es el de las réplicas.

Pero estas ocurren en la inmediación, tanto en localización como en tiempo, del terremoto principal.

“Las réplicas son terremotos más pequeños que ocurren a raíz del terremoto principal”, afirma Abreu.

Calisto explica que “las réplicas en sí son producto de los sismos mayores, en una especie de reacomodo de la roca que fue fracturada y deslizada, por lo que, tras la ocurrencia de un sismo, sus réplicas son producto de él”.

“Por lo tanto, se podría decir que un sismo ‘gatilla’ sus réplicas, pero no es un concepto usado como gatillamiento, sino como reacomodo”.

“En los dobletes sísmicos, el primero de ellos puede gatillar el segundo, pero estos ocurren muy cerca tanto espacial como temporalmente”.

La experta de la Universidad de Concepción aclara que hay evidencia que muestra que, “después de un gran terremoto, en los límites de las rupturas se puede generar un esfuerzo permanente que puede afectar a segmentos sísmicos colindantes, darle más esfuerzo a un área que ya está cargada y, por lo tanto, afectar la posible ocurrencia de un terremoto (ejemplo: Sumatra 2004, 2005, 2007 y 2007; hubo dos terremotos en 2007)”.

“En ese caso, es como si el reacomodo afectara a otro segmento, pero no es una réplica en sí porque está en otro segmento; sin embargo, está relacionado”.

Voluntarios y rescatistas en la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, en Venezuela.

Sismicidad y percepción

Además de los casos de Venezuela, Colombia y Perú, otros sismos han causado recientemente temor y pérdidas en América Latina.

El 24 de agosto, por ejemplo, dos sismos de magnitud 5,4 y 4,8 sacudieron en apenas dos minutos la provincia de San José en Costa Rica, según datos registrados por la Red Sismológica Nacional (RSN).

Y el 26 de agosto un nuevo terremoto de magnitud 5,1 se registró en Colombia, donde se sintió con fuerza en zonas del centro y nororiente del país, incluida Bogotá.

Sin embargo, en términos estadísticos, la actividad sísmica registrada -incluyendo los terremotos de magnitud superior a 7 en Venezuela, Colombia y Perú- “está bien dentro del promedio anual de terremotos”, afirma Abreu.

Calisto explica que en los últimos 6 años se han presentado en Sudamérica, en promedio, dos sismos de magnitudes similares a los de Venezuela, Colombia y Perú.

“Particularmente, Colombia y Perú, al estar en una zona de subducción, tienen una alta tasa de terremotos, que va disminuyendo en cantidad a medida que la magnitud va aumentando”.

“Sin embargo, el tipo de terremoto (intraplaca) que ocurre en estos casos particularmente, no es tan frecuente como los de contacto. Pero siguen siendo perfectamente esperables en estas zonas”.

“Para el caso de Venezuela, debido al contacto horizontal de las placas, estos terremotos también ocurren de forma recurrente. Incluso en Venezuela se han tenido dobletes anteriormente”.

La ciudad de Catia la Mar, en el estado de La Guaira, fue una de las más afectadas por el doblete sísmico en Venezuela.

Los expertos consultados por BBC Mundo apuntan que sí se ha dado un fenómeno que ya no está en el ámbito de la geología, sino de la percepción pública.

“Lo que sí ha ocurrido es que hemos tenido tres eventos que han impactado áreas bien pobladas y han generado daños significativos. Y toda la atención que han recibido esos eventos crea la impresión de un aumento en actividad sísmica, aumento que no es real”, afirma Abreu.

Para Calisto “después de cada desastre socionatural habrá un aumento del interés en estos temas. Las personas andamos pensando más en ellos, sobre todo en las zonas donde sabemos que un terremoto puede ocurrir”.

“Por eso es muy importante educarse en estos temas. No solo como personas naturales, sino también que las políticas públicas estén acordes con las amenazas naturales y con la disminución del riesgo”.

A pesar de la percepción, la sismicidad registrada en Sudamérica no es anómala, afirma Abreu.

“Hemos tenido un montón de eventos muy grandes, pero que han ocurrido en zonas remotas y que por lo tanto no han afectado gente. Yo los tengo que localizar, pero nadie más se entera de esto”.

“Ahora hemos tenido estos tres terremotos que sí han impactado comunidades y entonces la gente dice ‘ah, espérate’. Eso es algo que estadísticamente eventualmente tenía que ocurrir”, agrega.

“Pero no es que haya un aumento de sismicidad. Tampoco es que los terremotos que han ocurrido en un área estén afectando o estén desestabilizando otras”.