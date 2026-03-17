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Los buzos nadaron entre unos 20 cadáveres de ballenas minke.
Los buzos nadaron entre unos 20 cadáveres de ballenas minke.
/ Alex Dawson
Por BBC News Mundo

Un fotógrafo captó este extraordinario lugar donde los cuerpos de las ballenas yacen en aguas poco profundas.

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