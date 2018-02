Haz que tus búsquedas de Google Maps sean más sencillas en Chrome

No cabe duda que tratándose de plataformas de mapas Google Maps le lleva la delantera a sus competidores. Su uso no es masivo únicamente en el aplicativo para móviles, sino que también es muy popular en la versión para escritorio.



Sin embargo, hay una función que podría facilitar la búsqueda de direcciones, que no muchos conocen. En realidad es algo básico, solo se trata de añadir el buscador de Google Maps a Chrome para, de esta manera, poder realizar búsquedas más rápidas.

Para lograrlo, solo hay que abrir una pestaña del navegador de Google y desde el menú acceder a la configuración. Luego, se debe seleccionar Motor de búsqueda y entrar en la opción de Administrar motores de búsqueda. Una vez dentro, habrá que pulsar sobre el botón Añadir y rápidamente emergerá un cuadro de fondo blanco en donde tendremos que llenar tres datos: motor de búsqueda, palabra clave y URL.



En la primera opción habrá que indicar el nombre que se quiere dar al buscador, después poner la frase clave (podría ser “maps”) y finalmente se insertar la URL: https://www.google.com/maps/place/%s.

Hecho esto, solo hay que ir a la barra de Chrome para poder hacer una búsqueda en Google Maps. Solo bastará escribir la palabra clave elegida, pulsar sobre la tecla espacio y a continuación realizar la búsqueda en consulta. La información se mostrará en pantalla.