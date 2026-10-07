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Resumen

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El descubrimiento de Henri Kagan y Kenso Soai permitió la fabricación de medicamentos, aromas, perfumes y nuevos materiales. (Foto: nobelprize.com)
El descubrimiento de Henri Kagan y Kenso Soai permitió la fabricación de medicamentos, aromas, perfumes y nuevos materiales. (Foto: nobelprize.com)
Por Agencia AFP

El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron este miércoles el Nobel de Química por haber resuelto uno de los misterios de la vida: por qué, en la naturaleza, algunas moléculas aparecen en una sola forma, un hallazgo fundamental para el desarrollo de medicamentos.

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