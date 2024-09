Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del planeta, pero también es un padre de familia. Es así que contó que un día su hija, August, le dijo que quería ser como Taylor Swift, la cantante estadounidense que hoy está de moda y triunfa en todos los concursos.

El CEO de Meta reveló durante una entrevista el momento que pasó con su pequeña de solo siete años. Le dijo que cuando sea mayor quería ser como la cantante.

Esto ocurrió durante una entrevista en el podcast Acquired, señala el medio Business Insider, cuando se le preguntó si tenía algún consejo para los fundadores de empresas de hoy. “Un día, mi hija. La llevamos a un concierto de Taylor Swift y ella dijo: ‘Sabes, papá, quiero ser como Taylor Swift cuando sea mayor’”, dijo Zuckerberg

Esta confesión sorprendió a todos, incluso al creador de la red social Facebook, responsable del cambio de la vida en millones de personas del planeta. Su respuesta fue un tanto diferente a lo esperado, y habló de la importancia de ser original.





“Yo le dije: ‘Pero no puedes. Eso no es para ti’. Y ella lo pensó y me dijo: ‘Está bien, cuando crezca quiero que la gente quiera ser como August Chan Zuckerberg’”, continuó el empresario. Esta reacción de su hija le produjo una respuesta afirmativa y solo le dijo “claro que sí”.

Más allá de la anécdota, tanto Taylor Swift como la vida de Mark Zuckerberg son en apariencia diferentes. Ella triunfa en la música y él dirige los cambios de la tecnología mundial con las redes Facebook, Instagram, Whatsaap y una serie de asistentes de inteligencia artificial.

Sin embargo, tanto Zuckerberg como Swift están en la lista de multimillonarios. Este año la cantante alcanzó ese estatus con un patrimonio neto estimado en 1,100 millones de dólares, superando incluso a muchos empresarios de la tecnología.