No contento con romper tiendas digitales como Steam, PlayStation Store, Xbox y Nintendo eShop, el videojuego “Hollow Knight: Silksong” ha roto récords de la franquicia al reunir 535 mil jugadores simultánemaente al momento de que escribimos esta nota.

Es un número apabullante, que lo posiciona en el puesto 18 en toda historia de Steam, no solo muy por encima del “Hollow Knight” original (72 mil), sino también superando de juegos como “Call of Duty”, “Fallout 4” y el reciente beta de “Battlefield 6”.

Las cifras son aún más impresionantes si se toma en cuenta que Steam no es la única plataforma en la que está disponible el juego, con versiones también disponibles en Nintendo Switch 1 y 2, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, así como plataformas para PC como GoG.

"Hollow Knight: Silksong" se ha convertido en el 18 título con más jugadores simultáneos en la historia de Steam. / Steamdb

Inicialmente introducido como un DLC para el “Hollow Knight” original, “Silksong” fue convertido en secuela en 2019, causando grandes expectativas entre los fans de título. La espera fue larga para ellos, y el silencio de los desarrolladores Team Cherry en torno al avance del proyecto conllevó a que este se convirtiera en un meme de internet. La espera por una fecha de salida recién culminó en agosto durante el Gamescom 2025, donde se reveló que el esperado videojuego saldría el 4 de septiembre, a solo unas semanas del anuncio.

Al menos al momento, la espera parece haber valido y si bien no hay reseñas profesionales debido a que al parecer no se distribuyeron copias del videojuego previas a la prensa, “Hollow Knight: Silksong” mantiene un puntaje de 97% positivo en Steam con más de 3.600 reseñas de usuarios.