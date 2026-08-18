Los restos humanos están fechados alrededor del año 650 d. C.(Foto: Andina)
Los restos humanos están fechados alrededor del año 650 d. C.(Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un importante hallazgo en la Huaca Pucllana abre nuevas interrogantes sobre el pasado peruano, en especial de la Cultura Lima. Se trata de los restos de un individuo adulto, probablemente masculino, de unos 1400 años de antigüedad. Se cree que habría sido depositado como ofrenda.

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