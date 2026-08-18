Un importante hallazgo en la Huaca Pucllana abre nuevas interrogantes sobre el pasado peruano, en especial de la Cultura Lima. Se trata de los restos de un individuo adulto, probablemente masculino, de unos 1400 años de antigüedad. Se cree que habría sido depositado como ofrenda.

Se estima que el cuerpo habría sido parte de una ceremonia de clausura de un canal subterráneo. Por otro lado, este hallazgo puede dar nueva información sobre las prácticas rituales desarrolladas durante la ocupación prehispánica.

Un informe de la agencia Andina señala que el cuerpo fue hallado a lo largo del canal, orientado de norte a sur y apoyado sobre su lado izquierdo.

Los restos humanos pertencen al periodo de la Cultura Lima. (Foto: Andina)

Hallazgo abre nuevas preguntas sobre el uso del espacio para ceremonias. (Foto: Andina)

Llama la atención que el cráneo estaba dirigido hacia el oeste, con la mirada orientada hacia la pirámide y el mar. Se espera realizar estudios especializados de antropología física para confirmar su identificación.

Otra característica es que, a diferencia de otros pozos de la huaca hechos de pequeños adobes de barro, este pozo está hecho con cantos rodados.

De esta manera, se cree que los nuevos estudios permitirán conocer más sobre las ceremonias de clausura, el uso de espacios subterráneos y la organización del paisaje ceremonial. Por lo pronto, los próximos análisis servirán para saber más de sus características biológicas y de la circunstancia de su muerte.