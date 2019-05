Huawei | Respondemos seis preguntas claves para los usuarios

Google acatará órdenes del Gobierno de EE.UU. y dejará de proveer software a Huawei. ¿Ahora qué deben esperar sus clientes?



El anuncio hecho por Alphabet (empresa matriz de Google) sobre la suspensión de su relación comercial con Huawei, atendiendo a una orden del Gobierno de Estados Unidos, ha encendido las alarmas entre los usuarios de dispositivos de la marca china en todo el mundo.



Google no podrá seguir brindando acceso a los usuarios de Huawei a sus aplicaciones a través de su tienda y la actualización del sistema operativo Android sería mucho más complicada.

Así ha sido la línea de tiempo del conflicto entre China y Estados Unidos, y que ha tenido a Huawei como uno de sus protagonistas. (Inforgafía: El Comercio)

Al cierre de esta edición, el Departamento de Comercio de EE.UU. había decidido postergar hasta mediados de agosto la sanción contra Huawei. Pese a ello, responderemos las preguntas que todo usuario de un dispositivo Huawei se hace en estos momentos.

1. ¿MI TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR?

No. Es más, no debería presentar ningún problema en su funcionamiento. El principal temor es que, al suspenderse las actualizaciones, los dispositivos de la marca china queden a merced de los ciberdelincuentes. A través de un comunicado, Huawei afirmó que “continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio posventa a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei y Honor (otra marca de la compañía)”. Pero eso no es todo. Afirmó que esta cobertura incluye los dispositivos “que ya han sido vendidos y los que están en stock”. Si usted tiene un teléfono Huawei en el bolsillo, no tendrá problemas porque su contenido fue negociado antes de que entrara en vigencia la sanción y el Departamento de Comercio de EE.UU. permitirá a Huawei hacer actualizaciones hasta el 19 de agosto.

2. ¿CUANDO NO PUEDA ACTUALIZAR ANDROID, ESTARÉ EN RIESGO?

Estas actualizaciones permiten, entre otras cosas, procurar que el dispositivo esté seguro y con funcionamiento estable. En este caso, tanto Huawei como Google han afirmado que a los usuarios de dispositivos de la marca china no les faltarán esas actualizaciones de seguridad, aunque lo más probable es que sean más espaciadas. Pero también hay que reconocer que muchos usuarios no actualizan sus sistemas operativos y usan versiones de más de un año de antigüedad (estamos en la versión 9 y según registros oficiales las versiones 6 y 7 son las más usadas hasta ahora).

3. ¿SE PUEDE VIVIR SIN LAS APPS DE GOOGLE?

Huawei conoce muy bien de esto porque en China no hay acceso a las apps de Google. En ese país, tienen disponibles otras aplicaciones como alternativa, entre las que sobresale We Chat. Esta app creada en el 2011 es un todo en uno: red social, permite mandar mensajes, crear y compartir documentos, almacenar fotos, enviar textos y mensajes de voz, y hasta realizar pagos.

4. ¿OTROS APARATOS DE HUAWEI SE AFECTARÁN?

Intel y Qualcomm, fabricantes de procesadores y otros componentes, tampoco pueden hacer negocios con Huawei. Sin embargo, la empresa china también fabrica procesadores que podría usar en sus smartphones de menor gama y en sus laptops. Falta saber qué hará Microsoft, que dejaría sin Windows a las nuevas laptops de Huawei.

5. ¿QUÉ PASARÁ CON OTRAS APLICACIONES QUE NO SEAN DE GOOGLE?

Básicamente, se perderá la posibilidad de ingresar usando como credenciales la dirección de Gmail e ingresar solo con un toque. Habrá que esperar qué sucede con las que usan el servicio Google Drive para respaldar la información.

6. ¿VALE LA PENA HOY COMPRARME UN TELÉFONO HUAWEI?

Si tenía planeado comprar un teléfono Huawei, no habrá ningún problema. La dificultad vendría ante la imposibilidad de actualizar la siguiente versión del sistema operativo, pero para eso aún falta mucho. Quizá para cuando lo necesite el problema se habrá solucionado.