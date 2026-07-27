La comunidad de jugadores de PlayStation no está de acuerdo con las decisiones que Sony Interactive Entertainment (SIE) ha adoptado en los últimos años y la retirada de los juegos físicos ha acabado con su paciencia, lo que ha llevado a convocar una huelga de desconexión de siete días en agosto.

DoesItPlay?, una comunidad centrada en la preservación de juegos, ha llamado a la comunidad de jugadores para que realice una semana de apagón “económico y de juego” en protesta por la decisión de SIE de eliminar el formato físico de los videojuegos en 2028.

Consideran que esta es solo la última de una serie de decisión que ha adoptado SIE en los últimos años que han hecho que “se haya distanciado cada vez más de su base de fans”, y que incluyen el cierre de estudios como Bluepoint, una estrategia de servicio en vivo que no comparten, la cancelación de eventos para los seguidores y el abandono de PlayStation VR2.

“PlayStation nunca se ha sentido más desconectada de su comunidad”, aseguran. Por ello, han convocado una huelga en agosto, que comenzará a el día 23 a las 19:00 (hora local) y finalizará el 30, también a las 19:00 horas.

Se trata de mostrar a SIE el descontento con un apagón, es decir, siete días “sin inicios de sesión, sin sesiones de juego, sin compras en ninguna de las plataformas de Sony”, y que solo requiere que los jugadores apaguen sus consolas o cierren su sesión en ese tiempo.

“Creemos que este período minimiza el impacto en los editores y desarrolladores, al tiempo que permite a los jugadores expresar su opinión”, han apostillado.

A mediados de julio, la Unión Europea se pronunció sobre la decisión de Sony, asegurando que que no puede intervenir porque las empresas “son libres de ofrecer juegos y servicios de la manera que consideren oportuna”, siempre que los derechos de los consumidores estén protegidos.