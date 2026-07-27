La huelga se ha convocado desde el día 23 al 30 de agosto.
La huelga se ha convocado desde el día 23 al 30 de agosto.
/ Mario Cvitkovic/Pixabay
Por Agencia Europa Press

La comunidad de jugadores de PlayStation no está de acuerdo con las decisiones que Sony Interactive Entertainment (SIE) ha adoptado en los últimos años y la retirada de los juegos físicos ha acabado con su paciencia, lo que ha llevado a convocar una huelga de desconexión de siete días en agosto.

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