El legendario luchador - y polémica figura - Hulk Hogan falleció este jueves 24 de julio a los 71 años de un paro cardiaco, poniendo fin a una carrera que lo llevó del ring de lucha a industrias del entretenimiento como el cine como su memorable aparición en “Rocky III” y su protagonismo en “Mr. Nanny” y en la televisión con shows como “Thunder in Paradise” y su reality “Hogan Knows Best.”

Quizás menos explorado fue el impacto de Terry Gene Bollea (verdadero nombre del peleador) en la industria de los videojuegos, donde la imagen de Hogan fue prominente durante los albores de los títulos de lucha libre, un género de títulos que comenzó con la salida de “Tag Team Wrestling” en 1983 y que se popularizó gracias al creciente éxito de la World Wrestling Federation (WWF).

Es así que el ‘Hulkster’ marcó un hito al convertirse en la imagen de “Micro League Wrestling” en 1987, el primer videojuego basado en la licencia de WWF, permitiendo utilizarlo en peleas contra Randy Savage o Paul Orndoff.

Aunque cabe señalar que este es un juego diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar cuando nos referimos a videojuegos de pelea, siendo más cercano a un RPG estratégico donde el jugador tiene que elegir por turnos las acciones de tu personaje, acompañando la acción con imágenes sacadas de transmisiones de la WWF.

Hulk Hogan aparecería en videojuegos más convencionales solo dos años después, al ser seleccionado como el protagonista de la portada de “WWF Wrestlemania” (1989) para el Nintendo, un juego de pelea más convencional, el primero en una larga historia de apariciones del luchador.

Hulk Hogan también apareció prominentemente en la portada de "WWF Wrestlemania" (1989) para el Nintendo Entertainment System. / Nintendo

En total, Bollea apareció en alrededor de medio centenar de videojuegos de lucha libre, apareciendo en la portada de una veintena de ellos, siendo su nombre prominente solo en el juego para Kinect “Hulk Hogan’s Main Event” en 2011.

Fuera del mundo de la lucha libre, Hogan también tuvo un rol protagónico en la adaptación a videojuego de su serie “Thunder in Paradise” , así como prestar su voz en el videojuego “Saint Row: The Third”. Mientras tanto, su imagen ha sido tan icónica que se ha utilizado en videojuegos como “This is The Police” - con un oficial llamado Rex Kwan-Do teniendo más que un parecido - y como uno de los enemigos en los videojuegos de la serie “Persona”.