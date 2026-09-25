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Resumen

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Estudio comparó las reacciones cerebrales de ambas especies en torno al procesamiento de palabras. (Foto referencial: magnific.com)
Estudio comparó las reacciones cerebrales de ambas especies en torno al procesamiento de palabras. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Según un nuevo estudio de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) que compara la actividad cerebral de perros y humanos, ambos podrían preferir las consonantes a las vocales al analizar el habla continua. Los hallazgos, publicados en ‘Science’ sugieren que en humanos y perros pueden surgir formas similares de procesar el habla sin necesidad de poseer habilidades lingüísticas similares a las humanas.

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