El número de personas ultrarricas en China alcanzó este año su nivel más alto, con la incorporación de magnates tecnológicos como el fundador de DeepSeek a la lista.

La cantidad de personas con una fortuna superior a los 5.000 millones de yuanes (750 millones de dólares) alcanzó el récord de 1.529, según la Hurun China Rich List, divulgada el martes.

El número supera el máximo histórico previo, de 1.460 en 2021.

Liang Wenfeng, fundador de la empresa emergente de inteligencia artificial DeepSeek, debutó en el séptimo lugar del escalafón con una fortuna estimada en 41.700 millones de dólares.

Es uno de los 263 nuevos integrantes del listado, en su mayoría de los sectores de semiconductores, IA y robótica.

Su riqueza creció con el lanzamiento de su modelo de razonamiento R1 el año pasado.

Liang Wenfeng sorprendió al mundo de la inteligencia artificial con DeepSeek. (Foto: baike.baidu.com)

La lista de este año refleja la “economía a dos velocidades” de China, en la cual las fortunas tecnológicas se disparan mientras declina la riqueza tradicional, comentó Rupert Hoogewerf, principal investigador del Hurun Research Institute, que publica el escalafón.

De los primeros 100, el 60% hizo su fortuna en sectores señalados por China como parte de un plan lanzado en 2015 para alcanzar la hegemonía tecnológica en 10 años.

Zhang Yiming, fundador de ByteDance, volvió al primer lugar después de encabezar la lista en 2024, con una fortuna calculada en 99.700 millones de dólares, un récord.

Superó al fundador de Nongfu Spring, Zhong Shanshan, llamado el “Rey del Agua Embotellada”.

ByteDance, propietaria de TikTok y Douyin, enfrenta crecientes presiones regulatorias en el mundo, pero su chatbot de IA, Doubao, tiene cerca de 420 millones de usuarios activos por mes, muy por encima de sus rivales locales.

Entre los 10 primeros lugares figuran Robin Zeng, fundador de CATL; Pony Ma, de Tencent; William Ding, de NetEase, y Chen Tianshi, de Cambricon.

DeepSeek estaría cerca de completar una nueva ronda de financiamiento por 100.000 millones de yuanes, un récord para la industria china de IA, con lo que la empresa se cotizaría en cerca de 500.000 millones de yuanes.

La lista de Hurun de las mujeres más ricas de China tiene en primer lugar a Zhou Qunfang, fundadora de la fabricante de pantallas táctiles Lens Technology, con una fortuna de 18.900 millones de dólares.