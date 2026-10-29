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Resumen

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Liang Wenfeng ingresa a la lista de personas más ricas. La IA toma protagonismo con DeepSeek. (Foto: europapress / hurun.net)
Liang Wenfeng ingresa a la lista de personas más ricas. La IA toma protagonismo con DeepSeek. (Foto: europapress / hurun.net)
Por Agencia AFP

El número de personas ultrarricas en China alcanzó este año su nivel más alto, con la incorporación de magnates tecnológicos como el fundador de DeepSeek a la lista.

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