Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Defensa de EE. UU., muestra un bombardero B-2 estadounidense en vuelo en un lugar no revelado. Estas aeronaves fueron utilizadas para lanzar bombas antibúnker contra las instalaciones nucleares de Irán. Foto: AFP
Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Defensa de EE. UU., muestra un bombardero B-2 estadounidense en vuelo en un lugar no revelado. Estas aeronaves fueron utilizadas para lanzar bombas antibúnker contra las instalaciones nucleares de Irán. Foto: AFP
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Una empresa tecnológica china aseguró haber detectado el despliegue de bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos antes de un ataque contra instalaciones iraníes gracias a un sistema de inteligencia artificial que analiza grandes volúmenes de datos abiertos.

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