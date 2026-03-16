Una empresa tecnológica china aseguró haber detectado el despliegue de bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos antes de un ataque contra instalaciones iraníes gracias a un sistema de inteligencia artificial que analiza grandes volúmenes de datos abiertos.

Según la firma Jingan Technology, su plataforma de análisis militar basada en IA, llamada Jingqi, identificó semanas antes señales que apuntaban a la preparación de la operación estadounidense. El sistema habría analizado imágenes satelitales, rutas de vuelo, movimientos de buques y otros registros públicos para reconstruir el patrón de actividad militar.

El ataque, realizado por cuatro bombarderos B-2 Spirit durante una operación denominada ‘Epic Fury’, tuvo como objetivo instalaciones iraníes vinculadas al programa de misiles en complejos montañosos. Los aviones, considerados uno de los sistemas más furtivos del arsenal estadounidense, están diseñados para penetrar defensas aéreas sin ser detectados por radar.

Primer vuelo público del bombardero de Estados Unidos B-2. (Dominio público).

De acuerdo con la compañía china, el algoritmo logró identificar desde enero una acumulación de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio que superaba la observada antes de la guerra de Irak. El sistema habría seguido vuelos logísticos, misiones de reconocimiento y movimientos de grupos de portaaviones hasta anticipar la operación.

La empresa también afirmó que, tras el ataque, su plataforma detectó comunicaciones de radio procedentes de los bombarderos durante el vuelo de regreso, lo que habría permitido reconstruir su trayectoria. Incluso publicó un fragmento de audio como prueba de la supuesta interceptación.

Especialistas señalan que, de confirmarse, el hallazgo mostraría un cambio en la forma de detectar operaciones militares. Aunque el B-2 puede ser casi invisible para los radares tradicionales, la acumulación de señales indirectas —como comunicaciones, logística o movimientos de apoyo— podría revelar patrones que algoritmos avanzados logran identificar.