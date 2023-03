OpenAI ahora permitirá que ChatGPT sea integrado en las aplicaciones de terceros. La compañía dejará que los desarrolladores puedan utilizar la API de este chatbot y de Whisper, por un precio. Es decir, estas inteligencias artificiales podrían llegar a las apps más utilizadas.

“OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT y DALL-E 2, anunció hoy varios cambios significativos. Primero, está lanzando API para desarrolladores para ChatGPT y el modelo de transcripción de voz Whisper”, reporta Engadget.

Los desarrolladores podrán integrar prácticamente el mismo ChatGPT en sus apps. “La nueva API de ChatGPT utilizará el mismo modelo de IA (“gpt-3.5-turbo”) que el popular chatbot, lo que permitirá a los desarrolladores agregar versiones de ChatGPT sin cambios o modificadas a sus aplicaciones. My AI de Snap es un ejemplo temprano, junto con una nueva función de tutor virtual para la herramienta de estudio en línea Quizlet y una próxima herramienta Ask Instacart en la popular aplicación de compras locales. Sin embargo, la API no se limitará a los bots específicos de la marca que imitan a ChatGPT; también puede potenciar experiencias de software ‘sin chat’ que podrían beneficiarse de los cerebros de IA”, agrega.

El costo, sin embargo, dependerá de lo que escojan los desarrolladores. “La API de ChatGPT tiene un precio de US$0,002 por cada 1000 tokens (alrededor de 750 palabras). Además, ofrece una opción de capacidad dedicada para desarrolladores adinerados que esperan usar más tokens de los que permite la API estándar”, añade el medio.

Por su parte, Whisper tendrá una versión mejorada que se podrá integrar a las aplicaciones. “La API de Whisper es el mismo modelo grande que puede obtener de código abierto, pero lo hemos optimizado al extremo. Es mucho, mucho más rápido y extremadamente conveniente”, señala Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI en entrevista con TechCrunch.

La API de transcripción de Whisper costará US$0,006 por minuto a los desarrolladores. Esto permitirá una transcripción “robusta” en varios idiomas y también brindará una traducción al inglés.