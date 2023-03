Steven Spielberg asegura que la IA que crea libros, pinturas, películas y hasta música lo tienen “muy nervioso”. El cineasta incluso señala que le “aterroriza” la idea de que las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, tomen el control de lo que se considera como humano.

“Me tiene muy nervioso, porque básicamente, estás tomando algo que tú hiciste, que es la computadora, y le das autonomía sobre tu punto de vista y sobre ti mismo, como ser humano”, dice Spielberg, durante una entrevista con en The Late Show with Stephen Colbert.

El director incluso señala que el arte se crea con el alma y que eso no lo puede imitar una IA. “El alma es inimaginable e inefable. Y no puede ser creada por ningún algoritmo. Es solo algo que existe en todos nosotros. Perder eso porque los libros, las películas y la música están siendo escritos por máquinas que creamos. Eso me aterroriza”, agrega.

Colbert, el conductor y entrevistador, le replica afirmando si eso “no serviría a la humanidad”. “Será ‘Servir al hombre’ de la Dimensión Desconocida [Twilight Zone] y nosotros estamos en el menú”, respondió Spielberg, haciendo alusión al recordado episodio de la serie de antología.

En aquella historia, una raza extraterrestre llegó a la Tierra y uno de sus integrantes se presentó en la ONU, asegurando que querían ayudar a la humanidad. Los aliens resolvieron todos los conflictos del planeta y curaron todas las enfermedades. Finalmente, invitaron a los humanos a visitar su mundo. Para entonces, habían entregado un libro en su idioma, pero la única traducción que lograron hacer los terrícolas fue el título: ‘Servir al hombre’ (To serve man). Sin embargo, al final del episodio, se descubre que este era un libro de cocina.

Spielberg no es el único que teme lo que podría llegar a hacer la IA. Elon Musk, quien cofundó OpenAI, señala que la inteligencia artificial es “uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización”, pues si bien puede ser muy beneficioso, trae consigo “grandes peligros”.