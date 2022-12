La inteligencia artificial podría ser aplicada en el rubro médico. Así lo demostró un sistema que usa esta tecnología al aprobar un examen de radiología. Sin embargo, si bien se trata de un gran avance, este aún no estaría listo para reemplazar al ser humano.

Un grupo de investigadores en el Reino Unido reveló que la IA aprobó dicha prueba con una precisión general promedio del 79,5% en 10 exámenes.

Se trata de un resultado bastante bueno si se tiene en cuenta que la precisión promedio de un radiólogo humano es de 84,8%. La tecnología fue desarrollada por la empresa francesa IA Milvue.

Quienes estaban a cargo de este estudio, publicado en el British Medical Journal, querían saber si el bot de inteligencia artificial era capaz de aprobar el examen Fellowship of the Royal College of Radiologists. “Esta parte del examen está diseñada para ‘examinar el estrés’ de los candidatos en cuanto a velocidad y precisión”, agregaron.

Por otro lado, los resultados también revelaron que la IA diagnosticó correctamente las manos, los huesos del carpo y los pies. De igual forma, identificó imágenes que los radiólogos diagnostican correctamente el 91% de las veces.

A pesar de lo positivas que resultan estas cifras, los investigadores determinaron que la IA aún necesita más entrenamiento analizando aquellas áreas consideradas ‘no interpretables’. “El candidato a la inteligencia artificial aún necesitaría más capacitación para lograr el mismo nivel de rendimiento y habilidad de un radiólogo calificado recientemente en FRCR promedio”, finalizaron.