Las autoridades de Nueva York divulgaron este lunes que han logrado identificar a una víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mediante una innovadora técnica forense que en los últimos años ha permitido resolver casos cerrados de alto perfil.

Se trata de la víctima número 1.654 identificada gracias a análisis de restos, pero es la primera identificada usando la técnica de genealogía genética forense investigativa (FIGG), fruto de la colaboración entre la Oficina Forense y el Departamento de Policía, según un comunicado.

La mujer adulta, cuya familia pidió no publicar su nombre, falleció en los ataques al World Trade Center de Nueva York, que se cobraron la vida de 2.753 personas. De estas, 1.099 (un 40 %) siguen sin estar identificadas.

El alcalde, Zohran Mamdani, destacó en la nota que las autoridades locales siguen comprometidas “con las familias que han pasado 25 años esperando respuestas” sobre sus seres queridos fallecidos en el atentado y aplaudió el uso de “la tecnología punta” para ese cometido.

Por su parte, el forense jefe de la ciudad, Jason Graham, señaló que la técnica FIGG forma parte ahora de las herramientas de su oficina, y aseguró que junto al equipo de genealogía genética de la Policía, está “identificando pistas que de otra forma no habrían sido posibles”.

De acuerdo con la nota, la FIGG combina tecnologías especializadas de ADN con técnicas de genealogía investigativa para obtener pistas de identificación que entonces intenta conformar la Oficina Forense a través del ADN y otros métodos de forenses.

Esta misma técnica ha permitido en los últimos años resolver casos cerrados de carácter criminal, entre ellos la identificación y captura en 2018 del asesino conocido como “Golden State Killer”, responsable de 13 muertes y 45 violaciones, y que estuvo prófugo durante décadas en EE.UU..

La Oficina del Forense de Nueva York indicó que, además de la nueva víctima del 11S citada, ha logrado identificar a tres personas recientemente usando la técnica FIGG, muestras de ADN nuevas obtenidas de familiares y nuevas pruebas de restos hallados desde 2001.