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Resumen

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Esta foto muestra el ataque del 11 de setiembre. Un avión se aproxima a la torre sur del World Trade Center, mientras el humo se eleva desde la torre norte en el bajo Manhattan. (Foto: AFP)
Esta foto muestra el ataque del 11 de setiembre. Un avión se aproxima a la torre sur del World Trade Center, mientras el humo se eleva desde la torre norte en el bajo Manhattan. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Nueva York divulgaron este lunes que han logrado identificar a una víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mediante una innovadora técnica forense que en los últimos años ha permitido resolver casos cerrados de alto perfil.

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