La feria de tecnología de consumo y electrónica IFA, la más importante a nivel europeo, regresa el viernes 2 de septiembre a Berlín, con el respaldo de marcas como Samsung, Asus, LG u Honor, que aprovecharán este escaparate para mostrar sus últimas novedades del año.

IFA 2022 se celebrará del 2 al 6 de septiembre, durante cinco jornadas que reunirán a las marcas líderes mundiales en electrónica de consumo, electrodomésticos, tecnología de la información y telecomunicaciones en torno a la conectividad, la sostenibilidad, tecnologías como la realidad aumentada y la movilidad.

Y lo hará en una edición “a tamaño completo” en Berlin Messe, tras la cancelación de la edición del año pasado debido a las restricciones e incertidumbres por la pandemia de coronavirus, cuando la organización decidió no repetir el modelo híbrido desarrollado en 2020.

Unos días antes de la apertura oficial de puertas tendrán lugar las ruedas de prensa que permitirán conocer las últimas novedades tecnológicas, que posteriormente estarán expuestas en los pabellones del recinto ferial, para que los asistentes puedan verlas de primera mano.

Estas ruedas de prensa comenzarán ya el miércoles 31 de agosto, con la celebración de los eventos de TP Vision (4:00 a.m.) (hora de Perú), Asus (7:00 a.m.) y las marcas que conforman la Smart Home League (9:00 a.m.). Un día después será el turno de Sony (2:00 a.m.), Samsung (4:00 a.m.), HMD (5:00 a.m.), TCL (7:00 a.m.) y LG (12:00 a.m.), mientas que Honor ha citado a la prensa el día 2 de septiembre (10:00 a.m.) al igual que Nuki (11:30 a.m.), y Huawei, el sábado 3 (4:30 a.m.).

Por otra parte, el discurso inaugural el 2 de septiembre (3:00 a.m.)correrá a cargo del presidente y director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, quien compartirá las experiencias conectadas que habilitan las plataformas de la familia Snapdragon.