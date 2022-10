LEE TAMBIÉN: La app que Meta creó para el metaverso presentaría problemas de calidad y falta de uso de sus propios desarrolladores

Fue esa precisión la que nos hizo cuestionarnos cuánto tiempo le tomaría a un experto digital, como un diseñador e ilustrador, realizar una composición de dicha calidad. Para resolver esta interrogante conversamos con dos profesionales del rubro artístico digital, quienes además compartieron sus percepciones sobre el uso de la inteligencia artificial en este rubro.

Las vestimentas del personaje principal cambia con las imágenes, pero los colores se mantienen similares. | (Foto: Midjourney)

¿Es posible lograr un resultado como el de Midjourney solo usando programas de edición?

Antes de responder cualquier otra cuestión, es importante resaltar que, de la mano de los programas de edición, sí es posible lograr una imagen que esté a la altura de lo que generó la inteligencia artificial.

En palabras de Víctor Aguilar, ilustrador y diseñador gráfico que se desempeña desde hace 20 años en el Área de Diseño de este Diario, “visualmente no habría diferencias si lo que se quiere es reproducir las imágenes en mención”.

Por otro lado, Angela Peña, comunicadora especializada en Diseño y que actualmente ocupa el cargo de coordinadora web del Núcleo de Diseño de El Comercio, agregó que el resultado podría incluso ser mejor. “Se pueden hacer cosas mejores, en mi opinión, pero toman más tiempo, más preparación”, comentó.

Para Peña, quien podría hacer un trabajo más cercano a lo que generó la IA es un ilustrador pues este cuenta con “la parte plástica más desarrollada” y, en consecuencia, puede darle a la imagen el acabado que observamos.

¿Con qué programas de edición se podría trabajar para obtener imágenes similares a las de Midjourney?

Photoshop, Procreate y Lightroom son los programas ideales que un experto usaría para realizar un trabajo como el que hizo Midjourney, según Angela Peña.

Photoshop es un programa básico para realizar una fotocomposición, mientras que Lightroom es capaz de ajustar detalles como los efectos de luces. Por otro lado, la experta también señaló que esta no es la única forma de realizar este trabajo ya que usando Procreate, desde una tablet, también es posible.

Adobe Photoshop es un programa básico para realizar un trabajo de la magnitud de la IA. (Foto: Pexels)

Por su parte, Victor Aguilar coincidió en el uso de Photoshop. “El programa Adobe Photoshop tiene mútiples opciones y herramientas, tales como pinceles y texturas que permiten darle a la ilustración ese acabado que parece pintura al óleo”, señaló. Además, especificó que la herramienta indicada para llevar el proceso a cabo es una tableta gráfica Wacom.

¿Cuánto tiempo le tomaría a ambos creativos llevar a cabo un trabajo como el de Midjourney?

Aguilar señaló que dependiendo del grado de dificultad del trabajo, este podría tomarle entre uno a tres días. “A eso hay que sumarle el tiempo que toma documentarse con referencias y datos”, agregó.

Para Angela Peña, si lo que busca es hacer algo rápido sin mucho detalle, una imagen podría tomarle entre 3 a 5 horas. Pero si requiere más detalles podría extenderse a 2 días. Para ella, sin embargo, el tiempo es “bastante relativo”, pues hay artistas que podrían tardar 1 semana en realizar una imagen como las que generó la IA.

Si bien a Midjourney le tomó solo 60 segundos generar 4 imágenes, son muchas las acciones que está omitiendo y que los creativos realizan siempre antes de ponerse manos a la obra: la comunicación, documentación y recolección de datos.

Peña indicó que antes de realizar un arte, siempre hay una entrevista con el cliente donde se le hace una serie de preguntas para saber lo que está buscando. “Nosotros conversamos con la persona que nos pide un diseño, le preguntamos todo lo que nos pueda servir: ¿qué necesitas comunicar?, ¿para qué realizas este diseño?, ¿dónde saldrá publicado?, ¿en qué formato lo necesitas?, ¿cuándo lo necesitas?, etc”. Además elabora un boceto para saber desde dónde está iniciando el proyecto. “En definitiva, la comunicación, no está en el proceso de la AI”, enfatizó.

Victor Aguilar coincidió en la misma premisa. “Un artista tiene que informarse, leer, ver imágenes y con todo ello ver de qué manera interpretará el tema y qué carácter le dará”, finalizó.

¿Qué futuro les espera a los artistas gráficos e ilustradores digitales tras la implementación de la IA en los programas de edición?

Hace unas semanas, Adobe anunció la presentación de Photoshop y Premiere Elements 2023, programas que cuentan con funciones que usan inteligencia artificial y donde el usuario es capaz de realizar cambios que antes podían parecer complejos con solo un clic. Al tratarse de un hecho novedoso, nos invita a cuestionarnos el futuro del diseño gráfico y la ilustración digital.

Al respecto, si bien Angela Peña no cree que esta tecnología pueda reemplazar a los expertos del rubro en un futuro, sí considera que puede modificar la labor que desempeñan. Además, no ve a la inteligencia artificial como una potencial competencia, sino como un socio. “En vez de ser el antagonista de un diseñador, la IA puede convertirse en un aliado, en una especie de baúl de inspiración cuando las ideas no fluyan, o puede servir cuando quieres darle un vistazo de las infinitas posibilidades de un diseño”.

Víctor Aguilar, por su parte, tiene un punto de vista un tanto distinto. Para el ilustrador, si bien la inteligencia artificial es capaz de brindar resultados inmediatos, estos necesariamente no serán satisfactorios. “Tomando como ejemplo las ilustraciones que la IA produjo sobre Atahualpa, se podría decir que estéticamente son impactantes y que funcionarían bien para un cómic de ficción pero no para ilustrar un libro de Historia”, comentó.

En lo que respecta al futuro del diseño gráfico, el experto cree que va a depender del nivel de personalización que se busque. “Puedes tener un bonito logotipo hecho por una IA pero seguramente habrán miles de personas con uno igual o muy similar obtenido de la misma manera. Personalidad es algo que nunca encontraremos en un trabajo hecho por una máquina”, finalizó.