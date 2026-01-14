El gasto global en viajes de ocio se triplicará y alcanzará los 15 billones de dólares en 2040, impulsado principalmente por los viajes nacionales y el crecimiento de los mercados emergentes, según un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG).

De acuerdo con el estudio, los viajes domésticos concentrarán la mayor parte de ese crecimiento, con un valor proyectado cercano a los 12 billones de dólares, mientras que los viajes regionales superarán los 2 billones. Aunque los viajes internacionales crecerán a mayor ritmo, seguirán siendo el segmento más pequeño, con 1,4 billones de dólares.

El auge del turismo estará liderado por viajeros de China, India, Arabia Saudita y Vietnam, que muestran un dinamismo superior al de mercados tradicionales como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. El informe se basa en una encuesta a casi 5.000 viajeros en 68 países.

En cuanto a los perfiles, los millennials y la Generación Z ya son los grupos más influyentes: viajan más, gastan más y priorizan experiencias alineadas con su identidad. Viajar solo dejó de ser una rareza y hoy entre 18% y 39% de los encuestados afirma hacerlo, especialmente con fines culturales, espirituales o de bienestar.

El estudio también señala un crecimiento sostenido del “bleisure”, la combinación de viajes de negocios y ocio, especialmente en mercados emergentes, donde más del 70% de los viajeros planea mezclar ambas actividades, frente a cifras mucho menores en economías desarrolladas.

Finalmente, la inteligencia artificial gana protagonismo como herramienta para planificar viajes, sobre todo en Asia, aunque la mayoría de viajeros sigue valorando el contacto humano. Para BCG, el desafío del sector será combinar personalización digital con experiencias auténticas para responder a un viajero cada vez más diverso y exigente.