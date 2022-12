Y es que estos vehículos tienen una alta demanda y popularidad, pero han comenzado a generar temor en los residentes de edificios. Uno de los últimos casos ocurrió dentro de un apartamento de Manhattan. Unas 40 personas resultaron heridas y se tuvo que evacuar a los vecinos de varias cuadras cercanas.

A raíz de estas emergencias, incluso algunos propietarios, principalmente en la ciudad de Nueva York, están tomando medidas drásticas como prohibir las bicicletas eléctricas o cualquier otro dispositivo de micromovilidad, informó El Economista. El temor también ha alcanzado a los repartidores, quienes suelen usar estos vehículos.

Según el diario The Guardian, Nueva York es la ciudad más densa de Estados Unidos y la micromovilidad es una de las principales alternativas de viaje y trabajo. “Aquí, los pequeños vehículos eléctricos no son juguetes para excursiones de fin de semana, sino herramientas vitales para los aproximadamente 65.000 repartidores que intentan ganarse la vida a través de aplicaciones mal pagadas”, indicó el medio. El problema es que muchos vehículos provienen de fabricantes desconocidos.

Así quedó un departamento en Manhattan, tras el incendio originado por la batería de una bicicleta eléctrica. (Foto: AFP)

En el Perú también la micromovilidad ha cobrado importancia, especialmente durante la pandemia. Ya no sorprende ver a personas viajando por la ciudad sobre un scooter, una moto o una bicicleta eléctrica, ya sea por vehículo de alquiler o con uno propio.

Entonces, ¿pueden repetirse esta ola de incendios en nuestro país? ¿Cómo funcionan las baterías y qué cuidados debería tener?





La tecnología de una e-bike

Primero hay que entender que se trata de un vehículo sustentable, que no contamina y sirve para desplazarse a distancias relativamente largas, a bajo costo, evitando el cansancio y la fatiga. Pero estos beneficios para el usuario responden a una tecnología.

“Una bicicleta eléctrica es una bicicleta más un motor eléctrico, posicionado en la llanta. La manera de funcionamiento es la siguiente: la energía almacenada en las baterías es suministrado por una computadora que envía la energía al motor para que avance, retroceda o frene”, explica Marco Narciso, ingeniero de Green Line.

En este punto destaca la batería. Según detalla Narciso, en el Perú solo se comercializa dos tipos: batería de ion-litio y batería de ion-ferrofosfato. Debido a su pequeño tamaño y alto almacenamiento de energía se adecúan y se instalan en la bicicleta eléctrica, a un lado o dentro de la estructura.

Ahora, adicionalmente a esto, hoy en día las bicicletas se han vuelto cada vez más sofisticadas, con conectividad a Internet, bluetooth, inteligencia artificial, y hasta se manejan solas. Por ejemplo, en China se prueba el eXtremely Unnatural Auto-Navigation, un vehículo que usa sensores LiDAR para moverse sin la necesidad de un pasajero.

También se prueba el hidrógeno como fuente de energía. Este es el caso del modelo Alpha Neo. Una bicicleta eléctrica que cuenta con un alcance de 150 kilómetros. Es decir, el avance tecnológico no se detiene.

La clave está en la batería

Pero más allá de la dinámica de estas características y del lujo de las bicicletas eléctricas, las baterías siguen siendo pieza importante.

Entonces, ¿cómo es que se originan los incendios que han alarmado en una de las principales potencias mundiales? El vocero de Green Line primero nos precisa que “el material con el que están hechas las baterías es ion-litio, que es altamente inflamable al golpe muy intenso o al agua”.

Además… Límites de velocidad Hay varios ejemplares de bicicletas eléctricas. Detalla Marco Narciso que el más básico entrega 12 km/h de velocidad con un motor de 200W. También hay motores de 350W que hacen carreras de 25 km/h. Luego, llegamos a un motor de 500W que recorre a una velocidad de 30 km/h. También hay vehículos de extraordinario tamaño, pues cuenta con un motor de 1.000W. También se cuenta con motores de 2.000W y corren hasta 80 km/h, como si fuera un auto. En el Perú, según reglamento del MTC, las bicicletas eléctricas solo pueden viajar a 25 Km/h.

Por otro lado, desde su experiencia Marco Narciso explica que para que se genere un incendio hay dos posibilidades: o a los vehículos no les han estado dado un debido uso o también las baterías estaban hechas de dudosa procedencia .

Respecto al mal uso, indicó que someter la batería a temperaturas extremas termina por afectarlas. “Primero se deterioran y, si es muy excesiva (la temperatura), obviamente logra llegar a prenderse y se calcina toda el estructura porque es un componente que es altamente reactivo al momento del incendio”, indicó el especialista.

Otros indicios de mala práctica es que no se cargan debidamente las baterías. Como un celular, las bicicletas eléctricas también se recalientan, y otro detalle es que se suelen manipular las baterías, son caseras o de dudosa procedencia.

Efectivamente, este último punto es señalado por el informe de The Guardian. Si bien se venden máquinas de gama alta, que cuentan con un sistema de gestión de batería para evitar la sobrecarga, “muchos de los vehículos que usan los trabajadores de la ciudad de Nueva York provienen de fabricantes desconocidos y se venden en línea o en pequeñas tiendas”.

Algunos cuidados

Para evitar los incendios hay que considerar que una bicicleta eléctrica funciona como si fuera un celular: “se recargan y cuentan con suficiente tecnología para advertir el riesgo de sobrecalentamiento”, explica Narciso. Por ello, se puede tomar en cuenta esta serie de recomendaciones.

Primero, usar siempre el cargador correcto, de fabrica. Luego, el vehículo no puede estar a temperaturas elevadas por mucho tiempo. Es decir, no podría estar pasando los 45 grados o no podrían estar a menos de 10 grados.

Otros detalles a tomar en cuenta es que al momento de conectar al tomacorriente, no se debe cometer el error de estar cambiando la polaridad del cargador. También indica el vocero de Green Line que se debe evitar que los clientes traten de desarmar las baterías.

También se recomienda no cargar la batería de litio cerca de sustancias inflamables como el gas, la gasolina, o compuestos químicos. Y finalmente no es aconsejable cargar en lugares cerrados, ya que la ventilación evita que se eleve la temperatura.