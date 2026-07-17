00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Primer Ministro indio, Narendra Modi, dando el banderazo de salida al primer tren de hidrógeno de la India en la estación de tren de Jind.
Primer Ministro indio, Narendra Modi, dando el banderazo de salida al primer tren de hidrógeno de la India en la estación de tren de Jind.
/ PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) HANDOUT
Por Agencia EFE

La India inauguró este viernes su primer tren de pasajeros propulsado por hidrógeno, un proyecto piloto con el que busca avanzar en la descarbonización de una de las redes ferroviarias más extensas del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.