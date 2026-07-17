La India inauguró este viernes su primer tren de pasajeros propulsado por hidrógeno, un proyecto piloto con el que busca avanzar en la descarbonización de una de las redes ferroviarias más extensas del mundo.

El Ministerio de Ferrocarriles indio detalló que el hidrógeno almacenado en los depósitos del tren se combina con el oxígeno del aire en una pila de combustible, produciendo la electricidad que alimenta los motores de tracción.

Toda la tecnología fue diseñada y producida en la India, añadió el ministerio en un comunicado.

El tren operará entre las ciudades de Jind y Sonipat, en el estado norteño de Haryana, y tendrá emisiones directas casi nulas, ya que su sistema de propulsión genera electricidad a bordo a partir de hidrógeno y libera vapor de agua como principal subproducto.

El tren tiene una capacidad para alrededor de 2.600 pasajeros en diez vagones y recorrerá los casi 90 kilómetros de ruta con una velocidad operativa de 75 kilómetros por hora.

“Se trata de un día muy significativo en el camino hacia una India autosuficiente y hacia el desarrollo sostenible. Quiero expresar mi más sincera enhorabuena a todas las personas que han participado en este proyecto”, señaló el primer ministro indio, Narendra Modi, en X.

Con esto, la India se une a la lista de países pioneros que ya han incursionado en el uso de hidrógeno en su sistema ferroviario, como Alemania, Francia, Japón, China y EE.UU.