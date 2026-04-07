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El reactor es de uso civil y comercial. (Foto referencial: freepik.es)
El reactor es de uso civil y comercial. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este lunes que el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida (PFBR) de Kalpakkam, en el estado sureño de Tamil Nadu, ha alcanzado la “criticidad”, un hito técnico que marca el inicio de una reacción nuclear en cadena autosostenible.

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