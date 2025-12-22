Pocos videojuegos han triunfado tanto este 2025 como el título francés “Clair Obscur: Expedition 33”, que se ha llevado prestigiosos galardones en importantes eventos como The Game Awards y Golden Joystick Awards, así como coronado la lista de los mejores videojuegos en revistas especializadas. Pero al menos uno de sus galardones ha escapado de sus manos, ya que The Indie Game Awards acaba de anunciar que le retira a la producción sus victorias en las categorías de Juego del Año y Juego debut - logradas el pasado 18 de diciembre- por el uso de inteligencia artificial en el proyecto.

Organizado por el colectivo Six One Indie, The Indie Game Awards es un certamen que busca premiar lo mejor en la industria de los videojuegos creado por estudios fuera del alcance de los mayores estudios – y las corporaciones que los controlan. Como condición adicional se ha añadido también que estos títulos no hayan utilizado inteligencia artificial generativa en su producción, algo que todavía causa controversia y debates en la industria.

Y si bien “Clair Obscur” cumplía con la primera condición, al no pertenecer a ninguno de los titanes en el rubro de los videojuegos, uno de los creadores del juego admitió en una entrevista con El País el pasado julio que utilizaron IA en el desarrollo del título para algunas texturas, aunque estas fueron reemplazadas poco después del estreno del juego en abril.

Sin embargo, esto fue suficiente para que los Indie Game Awards considere que el videojuego debería ser descalificado, por lo que los galardones pasarán al segundo puesto, en este caso “Blue Prince” se lleva Juego del año y “Sorry We’re Closed” gana Juego debut.

La decisión de los Indie Game Awards ha generado opiniones encontradas en las redes sociales, y si bien algunos alabaron que tomen una estricta mirada al uso de IA en la creación de juegos, otros cuestionaron si el uso mínimo de contenido IA que no terminó en el juego final merecía una respuesta tan fuerte, mientras también cuestionaron por qué los organizadores del certamen adminiteron la postulación de “Clair Obscur: Expedition 33” cuando su utilización de inteligencia artificial se sabía desde al menos mediados del año.