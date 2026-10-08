Informe de WWF alerta sobre un descenso en el promedio del tamaño de plbaciones silvestres vertebradas. (Foto: magnific.com)
Informe de WWF alerta sobre un descenso en el promedio del tamaño de plbaciones silvestres vertebradas. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

WWF presentó el Informe Planeta Vivo 2026, que revela un descenso promedio de 73 % en el tamaño de las poblaciones de vertebrados silvestres monitoreadas entre 1970 y 2022. El Índice Planeta Vivo (LPI), elaborado por ZSL (Zoological Society of London), analiza 35.803 tendencias poblacionales de 5.790 especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Los mayores descensos se registran en agua dulce (−90 % a −77 %), seguidos de los ecosistemas terrestres (−78 % a −57 %) y los marinos (−69 % a −45 %).

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