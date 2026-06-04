La ingeniera peruana Giannina Ofelia Honorio Heredia fue reconocida como World Summit Award Winner 2025 por INCLUEDU, una plataforma peruana de aprendizaje de lengua de señas impulsada por inteligencia artificial.

Se trata de una herramienta que busca transformar la forma en que familias, docentes, profesionales, empresas e instituciones se comunican con personas sordas.

La plataforma ganó el premio en la categoría global Inclusion & Empowerment, que distingue soluciones digitales capaces de reducir desigualdades, ampliar oportunidades y generar impacto social a través de la tecnología.

INCLUEDU propone una respuesta concreta y escalable: hacer que el aprendizaje de lengua de señas sea accesible desde cualquier lugar, mediante una experiencia digital práctica, inclusiva y diseñada para la vida real.

Giannina Honorio Heredia ganó premio en la categoría Inclusion & Empowerment. (Foto: Difusión)

“Este premio demuestra que desde el Perú podemos crear tecnología de clase mundial para resolver problemas profundamente humanos”, indicó Honorio Heredia.

La ingeniera de 34 años señaló que “la inclusión tiene que dejar de ser un discurso y convertirse en una capacidad instalada en la sociedad”,

Esta plataforma también ha sido seleccionada por el Fondo DemocráTICa para desarrollar un proyecto de formación inclusiva en participación ciudadana. Así, más personas sordas puedan acceder a información clara sobre procesos electorales, derechos ciudadanos, participación democrática.