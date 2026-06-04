Resumen

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Proyecto busca enseñar lenguae de señas con ayuda de la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Proyecto busca enseñar lenguae de señas con ayuda de la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

La ingeniera peruana Giannina Ofelia Honorio Heredia fue reconocida como World Summit Award Winner 2025 por INCLUEDU, una plataforma peruana de aprendizaje de lengua de señas impulsada por inteligencia artificial.

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