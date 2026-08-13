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La tipografía clásica de Instagram (arriba) comparada con su nueva versión.
La tipografía clásica de Instagram (arriba) comparada con su nueva versión.
/ Instagram
Por Juan Luis Del Campo

La red social Instagram reveló este jueves 13 de agosto su nuevo logotipo, el primer cambio en una década, cambiando su característica imagen cursiva por una que han calificado como “más limpio y moderna”.

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