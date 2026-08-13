Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La red social Instagram reveló este jueves 13 de agosto su nuevo logotipo, el primer cambio en una década, cambiando su característica imagen cursiva por una que han calificado como “más limpio y moderna”.
TE PUEDE INTERESAR
- Así se vivió el gran eclipse total de sol del siglo XXI
- Así era la tecnología sismorresistente de la civilización Caral frente a grandes terremotos
- Por qué grabar un eclipse podría dañar la cámara de tu celular
- La cámara estenopeica casera recomendada por la ESA para ver el eclipse del 12 de agosto
- Eclipse solar total en Perú: ¿cuándo ocurrirá y en qué regiones podrá verse?
- El futuro de la cirugía: “A la larga, la pregunta será cuándo no utilizar un robot”