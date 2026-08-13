La red social Instagram reveló este jueves 13 de agosto su nuevo logotipo, el primer cambio en una década, cambiando su característica imagen cursiva por una que han calificado como “más limpio y moderna”.

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“El logotipo que aparece en la parte superior de la app no ha cambiado en 10 años, así que ya era hora de renovarlo”, escribió Adam Mosseri, director de Instagram, en una publicación en la plataforma. “Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre han caracterizado a Instagram”.

El cambio solo afectará la tipografía del nombre Instagram, conocido como wordmark en inglés, pero dejará todavía intacto el ícono de la cámara con efecto degradado que ha sido característico de la red social por tanto tiempo.

Se trata del quinto cambio de tipografía para la marca, estando el previo vigente desde mayo del 2016 hasta la fecha, y quizás el más alejado a la visión cursiva que acompañó al logo desde el inicio.

Lanzado por primera veaz en octubre de 2010, Instagram es una red social enfocada en el compartir de fotos y videos propiedad de Meta, empresa matriz de populares servicios como Facebook y WhatsApp.