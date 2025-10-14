Intel reveló los detalles de arquitectura del procesador Intel Core Ultra serie 3 (bajo el nombre de Panther Lake) que se espera comience a enviarse a finales de este año. Es el primer producto de la compañía construido en Intel 18A, el proceso semiconductor más avanzado jamás desarrollado y fabricado en Estados Unidos.

La firma también presentó una vista previa de Xeon 6+ (nombre clave Clearwater Forest), su primer procesador de servidor basado en Intel 18A, cuyo lanzamiento se espera para el primer semestre de 2026. Tanto Panther Lake como Clearwater Forest, están siendo fabricados en la Fab 52, la nueva fábrica de última generación en Chandler, Arizona, un logro clave a medida que Intel invierte en recuperar el liderazgo tecnológico, de fabricación estadounidense y en construir una cadena de suministro de semiconductores resiliente.

“Estamos entrando en una nueva y emocionante era de la computación posible gracias a grandes avances en la tecnología de semiconductores que darán forma al futuro durante las próximas décadas” dijo Lip-Bu Tan, CEO de Intel.

Técnicos de fabricación de Intel colaboran en la producción de procesadores Intel Core Ultra serie 3 en la nueva Fab 52 de Intel en Chandler. (Foto: Intel)

Panther Lake

Diseñados para impulsar un amplio espectro de AI PC de consumo y comerciales, dispositivos de videojuegos y soluciones Edge, los procesadores Intel Core Ultra serie 3 son los primeros sistemas en chip (SoCs) para cliente construidos en Intel 18A. Panther Lake introduce una arquitectura escalable de múltiples chiplets que ofrece a los socios una flexibilidad sin precedentes en factores de forma, segmentos y rangos de precios.

Los puntos destacados incluyen:

Eficiencia energética al nivel de Lunar Lake y rendimiento de clase Arrow Lake.

Hasta 16 nuevos núcleos de rendimiento (P-cores) y núcleos eficientes (E-cores) que ofrecen un rendimiento del CPU 50% más rápido en comparación con la generación anterior. 2

Nueva GPU Intel Arc con hasta 12 núcleos Xe que ofrece un rendimiento gráfico del más de 50% en velocidad de gráficos en comparación con la generación anterior.

Diseño XPU equilibrado para una aceleración de IA de siguiente nivel con hasta 180 TOPS de plataforma (billones de operaciones por segundo).

Más allá de la PC, Panther Lake se extenderá a aplicaciones edge, incluida la robótica. Un nuevo paquete de software Intel Robotics AI y una placa de referencia permiten a los clientes con sofisticadas capacidades de IA innovar y desarrollar rápidamente robots rentables utilizando Panther Lake tanto para el control como para la IA/percepción.

Panther Lake comenzará a aumentar la producción de alto volumen este año, con la primera SKU programada para enviarse antes de fin de año y una amplia disponibilidad en el mercado a partir de enero de 2026.

Clearwater Forest

Clearwater Forest es el procesador con E-cores de próxima generación de Intel. Con la marca Intel Xeon 6+, este procesador es el más eficiente que la compañía ha creado y está construido en Intel 18A. Intel planea lanzar Xeon 6+ en la primera mitad de 2026.

Los puntos destacados incluyen:

Hasta 288 E-cores.

Un aumento del 17% en Instrucciones Por Ciclo (IPC) sobre la generación anterior.

Ganancias considerables en densidad, rendimiento y eficiencia energética.

Diseñado para centros de datos de hiperescala, proveedores de la nube y empresas de telecomunicaciones, Clearwater Forest permite a las organizaciones escalar cargas de trabajo, reducir los costos de energía e impulsar servicios más inteligentes.

Intel 18A

Intel 18A es el primer nodo de clase de 2 nanómetros desarrollado y fabricado en los Estados Unidos, ofreciendo hasta un 15% más de rendimiento por vatio y un 30% de mejora en la densidad de chips en comparación con Intel 35. El nodo fue desarrollado, calificado para fabricación y comenzó la producción temprana en la ubicación de la compañía en Oregón y ahora está aumentando hacia la producción de alto volumen en Arizona.

Las innovaciones clave en Intel 18A incluyen:

RibbonFET: La primera nueva arquitectura de transistores de Intel en más de una década, permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética.

La primera nueva arquitectura de transistores de Intel en más de una década, permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética. PowerVia: Un sistema de suministro de energía por la parte trasera, mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

Además, constituye la base para al menos tres próximas generaciones de productos de cliente y servidor de Intel.

Por otro lado, la Fab 52 será la quinta fábrica de alto volumen de Intel en su campus de Ocotillo en Chandler, Arizona. Esta instalación producirá procesadores de lógica y es parte de la inversión de 100 mil millones de dólares que Intel está realizando para expandir sus operaciones nacionales.