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Resumen

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Intel es una de las firmas tecnológicas más grandes en producción de procesadores. (Foto: intel.la)
Intel es una de las firmas tecnológicas más grandes en producción de procesadores. (Foto: intel.la)
Por Daniel Bedoya Ramos

La inteligencia artificial (IA) es la tecnología que viene redefiniendo nuestras vidas, y hasta su nombre ya es motivo de discusión. Las grandes tecnológicas, como Intel, tienen un reto en este campo que cambia día a día, entre riesgos de seguridad y mucha expectativa. Por eso hablamos con João Bortone, quien hace unos meses asumió el cargo de director general para América Latina de la firma estadounidense.

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