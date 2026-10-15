La inteligencia artificial (IA) es la tecnología que viene redefiniendo nuestras vidas, y hasta su nombre ya es motivo de discusión. Las grandes tecnológicas, como Intel, tienen un reto en este campo que cambia día a día, entre riesgos de seguridad y mucha expectativa. Por eso hablamos con João Bortone, quien hace unos meses asumió el cargo de director general para América Latina de la firma estadounidense.

De origen brasileño, el ejecutivo cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas tecnológicas y de negocios, y a la compañía Intel se unió por primera vez en 2005.

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Se trata de una persona que conoce el campo tecnológico. Lideró el Grupo de Soluciones de Infraestructura de Lenovo en toda América Latina, y su experiencia abarca nube, infraestructura de centros de datos, IA y computación de alto rendimiento. Parte de su estrategia con Intel buscará expandir la presencia en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, fortaleciendo las relaciones con los stakeholders locales.

- ¿Cómo encuentra el panorama latinoamericano en desarrollo tecnológico?

En Latinoamérica, históricamente, si comparamos con otras regiones como Norteamérica, sí estamos un poco por detrás. Es natural porque el porcentaje de inversiones en tecnología que las empresas hacen, comparada con Norteamérica y la mismo Europa, es menor. Pero hay siempre cosas muy creativas e historias de éxito en algunos segmentos, principalmente el financiero, en el que Latinoamérica es un ejemplo para otras regiones.

Entonces, ese mismo comportamiento se mantiene ahora. Vemos áreas donde estamos avanzando bien y áreas que podríamos avanzar más, especialmente cuando miramos ahora la parte de la IA. Vemos ya buenos ejemplos de empresas usando la tecnología para mejorar su productividad, y, por otro lado, tenemos todavía que gobiernos y empresas no han avanzado en este tema.

- Ya que menciona a la inteligencia artificial, ¿estamos frente a una superinteligencia o una inteligencia artificial, que ya también esto termina entrando en el debate?

Bueno, el término que el mercado usa es inteligencia artificial. Entonces, ese es el concepto. Sí, yo sé que hay gente que llama superinteligencia. O sea, es lo que las empresas están buscando llegar, a un nivel de inteligencia artificial en el que llegamos a un nivel de sofisticación de la inteligencia que es mayor que cualquier inteligencia humana. Ahí sería la superinteligencia. Entonces, las empresas están buscando este concepto. Pero como tecnología la llamamos inteligencia artificial.

- Y la inteligencia artificial debe entrar en regulación, ¿cómo lo ve Intel, sobre todo para Latinoamérica? ¿Cómo deberíamos enfocarlo?

Mira, esta es una cuestión más allá de la tecnología. Obviamente están todos muy atentos a los potenciales peligros que una IA puede causar. Además del problema que existe, hay otras cuestiones alrededor, pero sí, como toda tecnología, debemos también cuidar para que no se pierda el control.

João Bortone es el nuevo director general para América Latina de Intel. (Foto: Difusión)

Siempre que aparece una nueva tecnología es importante ver los daños y los peligros. Doy un ejemplo histórico: la tecnología nuclear, que es una tecnología que salía por dos caminos, uno, obviamente, generar energía, y la otra fue la aplicación militar. En un momento el mundo dijo: “Esta tecnología es muy peligrosa, tenemos que hacer reglamentación”. Crearon instituciones que ayudan a regular eso, y los países tienen reglas. Hay todo un ecosistema en este sentido. Yo me imagino que debemos cuidar también la IA en los países, o cualquiera que sea la entidad que vaya a mirar eso, pero es importante porque toda tecnología muy poderosa tiene un potencial de mejorar la humanidad como nunca, pero también puede matar a la humanidad . Entonces creo que los gobiernos deben crear condiciones o reglas que permitan un uso saludable de la tecnología.

- Desacelerar la inteligencia artificial, y todo lo que implica: chips, hardware. ¿Es o no es algo viable?

No necesariamente. O sea, lo que estamos viendo, lo que los grandes productores de IA en el mundo están diciendo es “mira, tenemos que ser más responsables” . Nadie está diciendo vamos a frenar o parar de desarrollar, pero es muy peligroso entregar una tecnología que sea un nuevo modelo, un nuevo LLM superpoderoso a cualquiera. O sea, el problema no está en la LLM. También está en la LLM que hay que controlar su capacidad de expandir o buscar la info [información] en cualquier lugar, y en algunos casos, como está pasando, entrar en sistemas de terceros. O sea, estamos diciendo construir un conjunto de reglas que permita que la tecnología siga avanzando pero de manera responsable. La tecnología va a seguir avanzando. Hay muchas ganas, mucho beneficio con la IA. Pero sí, la parte de leyes, políticas tiene que acompañar esto de una manera.

- Hace pocos días Google anunció su Google Book, pensado para la inteligencia artificial. La pregunta es si esto también elevará los costos de cómputo. Se habla mucho del encarecimiento de la tecnología por la inteligencia artificial. ¿Cómo se está analizando desde Intel?

Mira, hay varios factores ahí. El incremento de precio viene por una demanda muy alta, y nosotros somos solo un componente de la computadora, solo el procesador. De hecho, lo que está causando el incremento son las memorias, que no fabricamos. Igual, somos parte de este ecosistema.

Google presentó el nuevo modelo de comptador diseñado para el uso de inteligencia artificial. (Foto: Google)

Ahora, hay otro lado. Estamos creando una nueva categoría que se llama AI PC. O sea, la computadora va a hacer más, a más tecnología y a más valor agregado. Entonces, con eso y también con la cuestión de falta de partes, el precio tiende a cambiar. Esto es natural. Entonces, estos factores todos van a cambiar la percepción de precio de una computadora. Ahora, de nuevo el mercado, y ahí es lo que me gusta del capitalismo: el mercado se puede regular, o sea, si los precios están muy difíciles para comprar, las personas no compran y ahí el mercado se ajusta. Es que estamos en un momento atípico de una demanda muy alta por componentes, especialmente memoria.

- ¿Entonces, no es una época, digamos, difícil para la producción de tecnología, a pesar de todo el contexto [guerras, precio de petróleo, insumos, etc.]?

No, mira, hoy lo que pasa es al revés. Hay una demanda y en nuestro caso estamos trabajando, invirtiendo más y más en producción para acompañar esta demanda. Tenemos fábricas por todos los lados, en Norteamérica, Asia, o sea, hay mucha inversión para ampliar nuestra capacidad de producción, para intentar ofrecer el mejor producto, en el mejor tiempo a nuestros clientes; pero una fábrica se toma muchos años para construir. Es una inversión carísima. Pero seguimos ahí. Estamos bien preparados para este momento de alta demanda.

- ¿Cuáles son siguientes pasos en la producción de los procesadores?

Interesante porque este Googlebook también se lanzó con Intel. O sea, hay modelos que funcionan con nuestro procesador y hay modelos que funcionan con otros procesadores.

Fabricantes como Intel tienen un gran reto frente a la demanda de componentes en computación, en medio del auge de la IA. (Foto: intel.la)

O sea, es un mercado súper dinámico. Siempre vamos a ver nuevos entrantes para competir. Pero es un hecho que X86 [familia de microprocesadores] está allí ya casi 50 años y es una tecnología súper sólida, que avanza, que tiene cada vez más nuevas tecnologías dentro de esta tecnología, y a mí personalmente me encanta la competencia porque nos hace mejor en ofrecer servicios y productos a los clientes. Y como consumidor también me gusta tener opción.

- Hace unos años, el tema de la IA y el desarrollo de procesadores estaba enfocado bastante en el gaming, en lo visual. ¿El desarrollo de inteligencia artificial, procesadores y bueno, todo el componente tecnológico de un computador sigue pensando en el gaming o ya estamos en otra etapa?

No, mira. Yo siempre digo que IA es una tecnología de base. O sea, es la base para que se construyan cosas. Por eso es que siempre digo que inferencia va a ser el próximo movimiento de IA, que es cuando una IA ya aprendió a hacer alguna cosa y vas a usarla por un uso específico, por ejemplo, medicina o cosas así. Y estas ya no necesariamente tienen que estar dentro de un gran Data Center. Entonces, esta base de tecnología va a ayudar en todos los segmentos, incluso el gaming.

Ahora, obviamente, en este momento cuando pensamos en GPUs [unidad de procesamiento gráfico], que es la base del gaming, está difícil porque la demanda de GPUs está muy alta. Los fabricantes están prefiriendo construir GPU para grandes Data Center que GPU para gaming. Ese es un momento donde la demanda está tan fuerte que nosotros tenemos también nuestra tecnología de GPU para gaming. Seguimos con ella y pronto vamos a salir con más productos nuevos. Pero, de nuevo, esta es la base, y esto es lo que me encanta porque los estudios van a construir alguno que sea fantástico con nuestra tecnología.

- ¿Qué inversiones se pueden venir de Intel a Perú?

Siempre estamos muy cerca de los players: los fabricantes, los retailers, los e-tailers como Amazon, Mercadolibre, y tantos otros. Estamos trabajando también con los clientes, directamente, con los gobiernos. Nuestro papel, entonces, es más coordinar con tantas maneras de hacer llegar el producto al consumidor y no directamente nosotros empujando vender. Y, seguro, Perú es un país que tiene representatividad en Latinoamérica.

Inversiones van a depender un poco más de nuestro plan para el próximo año, que vamos a empezar en algunas semanas, pero mi papel es siempre desarrollar más y más los países de Latinoamérica, que es un mercado consumidor, y en todos esos frentes, al usuario final, a corporaciones, gobiernos, con integradores, con canales, con distribución.