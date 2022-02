Conforme a los criterios de Saber más

Las estadísticas de criminalidad y delincuencia revelan que el Perú tiene una problemática alarmante en cuanto a seguridad ciudadana. Entre julio y setiembre del 2021, se registraron 78.514 denuncias por comisión de delitos a nivel nacional, según el informe técnico más reciente sobre Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para combatir esta realidad que aqueja a miles de peruanos a diario, la inteligencia artificial surge como una interesante herramienta para las autoridades que velan por la integridad de la ciudadanía. Dado que el crimen no consta de eventos aleatorio y está ligado a una secuencia de patrones, esta tecnología es ideal para prevenir delitos y hasta para predecir dónde, cuándo y cómo ocurrirán dada su habilidad para procesar datos y escanearlos detenidamente

El Comercio conversó con Yamilet Serrano, directora de la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad de Ingenieria y Tecnología (UTEC), quien nos brindó detalles más precisos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el combate contra la criminalidad y otros tópicos relacionados al tema.

—¿De qué formas específicas se puede aplicar la inteligencia artificial en el combate contra el crimen?

La inteligencia artificial se puede aplicar tanto para la detección de un crimen o como parte de la prevención de un crimen. En el caso de la detección, por ejemplo, se puede utilizar sensores en determinados lugares de la ciudad y antes de que la Policía llegue a partir del llamado de una persona estos sensores lanzan una alarma a la institución policial más cercana, marcando por sí solos una emergencia. Por el otro lado, para prevenir un crimen se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para predecir los lugares más probables donde pueda ocurrir un crimen ya que no es aleatorio. En realidad, esta es una secuencia de patrones y la IA es perfecta para reconocer estos patrones de manera exacta.

Yamilet Serrano, directora de la carrera de Ciencia de Datos de UTEC, nos comentó los usos y beneficios de la inteligencia artificial en el combate contra la criminalidad. (Foto: Difusión)

—¿Qué ciudades o países del mundo ya aplican la Inteligencia Artificial u otras tecnologías para mitigar la delincuencia?

Ahora no hay país a la vanguardia tecnológica que no lo aplique. En nuestro caso, la Policía Nacional del Perú tiene drones y cámaras inteligentes pero, lo que sucede es que, a comparación de otros lugares, las instituciones se dedican más a usar hardware que a crear software con inteligencia artificial que se ajuste a sus necesidades.

En Estados Unidos, el Gobierno ha trabajado con la industria para crear programas para la detección de crímenes por bandas organizadas, ellos identifican con gran exactitud qué personas de la escena son parte de la banda y cuáles son sólo testigos en base a su comportamiento. Se puede hasta identificar qué banda ha perpetrado el crimen porque tiene una secuencia de comportamiento o por el arma que ha sido utilizada.

En el caso del Reino Unido, se ha creado un sistema de software para ver para predecir la frecuencia con la que una persona será víctima de un crímen y han usado técnicas de machine learning para combatir contra la propaganda del terrorismo en redes sociales mediante fuentes de texto, imágenes o video con un 94% de tasa de éxito.

Japón la ha usado en los Juegos Olímpicos de Tokio a través de las cámaras de seguridad, detectando objetos abandonados que podrían ser potenciales peligros y a través del rastreo del comportamiento de las personas potencialmente sospechosas de que hagan algo. Los policías se acercan antes de tiempo a estos individuos para prevenir algún crimen.

La India usa la IA para los ritos de su cultura. Cuando se reúne tanta multitud, se usa el sistema para controlar el movimiento de las masas y el tráfico. Además se suman detectores de patrones y reconocimiento facial. Y así podríamos mencionar varios otros como Singapur que ya implementan a la inteligencia artificial dentro de sus gestiones.

—¿Cuáles son los requisitos para que una ciudad pueda aplicar correctamente la Inteligencia Artificial como recurso para frenar la criminalidad?

Desde el punto de vista académico, necesitamos formar a profesionales para el presente y el futuro. La tecnología va avanzando y los profesionales del mañana no solo deberían ser usuarios de esta, sino también creadores. Esta es la gran diferencia entre nuestro país y otros de Latinoamérica con las potencias mencionadas anteriormente. Ellos se involucran en el desarrollo científico y no solamente son usuarios. Al uso de un dron u otro equipo tecnológico, se le debería sumar la implementación de un algoritmo que mejore su funcionamiento.

Desde el punto de vista del Gobierno, necesitamos una visión más global de la cantidad de datos que generamos y de buscar información que nos ayude a tomar decisiones. Cuando el Estado vea como necesidad que sus datos deben estar integrados, que todos los entes de toma de decisiones deberían tener acceso a dashboards generales actualizados en tiempo real, con movimientos y mapas de calor, o hasta incluso informes que revelan cuántas personas están naciendo y falleciendo en el último minuto para que puedan elegir con mayor conocimiento de la situación, creo que vamos a avanzar.

A nivel gubernamental, aún seguimos trabajando con el formato de islas y generando datos que solo son importantes en un círculo. Lo maravilloso de aplicar ciencia de datos -incluyendo a la Inteligencia Artificial- es que tengamos una cantidad masiva de información y a partir de eso poder hallar conocimiento.

La implementación de la Inteligencia Artificial en distintos apartados de la seguridad ciudadana permitiría prevenir y predecir crímenes. (Foto: Difusión)

—¿Qué problemas podría generar el uso de Inteligencia Artificial para la predicción del crimen?

Claramente existen como en todo lo que hacemos los seres humanos. El computador finalmente va a hacer exactamente lo que nosotros le pedimos que haga y el factor de decisión siempre va a ser el humano.

Sabemos que los criminales no son novatos y son recurrentes ante entidades de policiales por lo que. Si tenemos acceso a la base de datos con sus huellas o imágenes, podríamos usar las cámaras de los centros comerciales y de seguridad ciudadana para detectarlos. Pero, los algoritmos no son 100% seguros, necesita de alguien que lo supervise para evitar errores como el racismo o la discriminación, incluso si el individuo en cuestión dejó sus fechorías atrás y está intentando reintegrarse a la sociedad. La máquina siempre va a servir como apoyo a una toma de decisión.

—¿Podría llegar a eliminarse por completo el factor humano en el combate contra el crimen o esto solo generaría riesgos para la ciudadanía?

Por fortuna, no. La IA tiene como objetivo principal hacer que la máquina sea inteligente y los humanos somos los inteligentes: nos saludamos, comemos y, sobre todo, tomamos decisiones. Las máquinas no logran reemplazar al humano, ellas solo son veloces y procesan millones de datos en segundos, algo que el humano no puede hacer. Sin embargo, el que crea a la máquina y los algoritmos sigue siendo el humano.

Por ello, es importante no tenerle miedo a los avances tecnológicos. Los profesionales del futuro serán los llamados a proponer nuevas tecnologías y respuestas a necesidades que se presenten en los años venideros. La IA ya está aquí y no va a desaparecer, solo irá avanzando.

Debemos resaltar también la importancia de estar conectados ya que, en el Perú, hay lugares que carecen de conexión y las oportunidades son menores. Por eso mismo, debemos terminar con el mito de que la tecnología es un monstruo y tratar de abrazarla siempre creyendo que nosotros, los humanos, somos los seres inteligentes y que las computadoras son solo un medio.

Desde una central, la inteligencia artificial podría usar el material obtenido por cámaras de seguridad para descifrar a agentes sospechos que estén por cometer un crimen. (Foto: Difusión)

