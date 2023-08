La expectativa es grande. En junio, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló que el 80% de sus encuestados dijo sentirse inseguro ante un asalto. Luego, CPI indicó que un 54.2% de limeños dijo haber sido víctima de la delincuencia en el 2023. Además, la seguridad fue el tema más esperado en el mensaje a la Nación de Dina Boluarte, según la encuesta de Ipsos.

“Es una situación muy compleja porque se ha incorporado también una mayor violencia en los robos, lo que implica un mayor uso de armas de fuego de manera ilegal, y a su vez eso impacta en la percepción de inseguridad”, comentó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Además, indicó que otro rasgo es el crecimiento de la extorsión a pequeños comerciantes, ya sea como préstamo con intereses abusivos (“gota a gota”) o el cobro de cupos (“chalequeo”).

La extorsión mediante llamadas telefónicas, el cobro de cupos o chalequeo, se ha convertido en la nueva forma delictiva de mayor crecimiento. (Foto referencial: pexels.com)

¿Y qué puede hacer la tecnología en este problema?

La inteligencia artificial se perfila como una alternativa, y que ya se viene aplicando en varios países con el análisis de imágenes, el reconocimiento facial, de placas, y sensores infrarrojos; tecnología que, en palabras de Fredy Ballón Medina, “ayuda muchísimo a combatir la delincuencia, la hace mucho más efectiva, mucho más rápida” .

“Las cámaras de seguridad por sí solas no van a prevenir. Ya ni siquiera son disuasivas. Pero las cámaras son una herramienta, no son una solución en sí. La solución es la inteligencia artificial aplicada correctamente con personal entrenado”, comentó el CEO de Portero Seguro, empresa que utiliza la IA para su servicio privado de seguridad.

Pero esto no es suficiente. Hay mucho más por hacer, más allá de la creación de nuevas policías.

Cambio en las ciudades

El crecimiento de la delincuencia está ligado al espacio urbano que, para Ricardo Valdés, significa evaluar cómo se estructura la ciudad, el diseño urbanístico y arquitectónico para evitar que se conviertan en lugares donde se pueda producir arrebatos, donde se pueda producir este raqueteo.

“La inteligencia artificial tiene mucho que hacer, y puede ayudar muchísimo en el diseño urbanístico, en el en el levantamiento de información de puntos de interés para la delincuencia. Esa información debe ser trabajada desde un punto de vista de inteligencia artificial para generar predicción de lo que puede ocurrir y ver opciones diversas para la distribución adecuada del personal policial y tener la capacidad de respuestas rápidas” , indicó en diálogo con este Diario.

Además… ¿Qué es la inteligencia artificial? Esta tecnología está de moda pero tiene más tiempo de lo que se cree. Se trata de un conjunto de algoritmos que pueden estar conectados a ciertos dispositivos físicos como sensores, como cámaras, quienes entregan información a la inteligencia artificial (IA), quien la procesa y, finalmente, da algún tipo de resultado. Para Fredy Ballón la IA de moda es del tipo "generativa", porque ha aprendido a generar su propio contenido.

Este trabajo, según detalla el exviceministro, supone el uso de la información con la que cuenta la Policía y el serenazgo de los gobiernos locales (municipios) sobre la presencia de ciertas bandas criminales, de lugares donde hay micro comercialización de drogas y explotación sexual callejera.

Además, la IA podría ser usada en lugares donde hay alta concentración de gente, en el control migratorio, en aeropuertos, centros comerciales, para el control de multitudes, para enfrentar el pandillaje asociado a los partidos de fútbol. Son muchos usos que se le puede dar, pero hay un tema importante: el dinero.

“Hay que invertir, y en estos momentos del año 2023, para agosto el Ministerio del Interior, por ejemplo, no ha invertido, no ha gastado más allá de 15% de su presupuesto”, cuestionó Valdés pues, como ya hemos visto, la IA también se debe complementar con otro tipo de tecnología.

La inteligencia artificial podría analizar en tiempo real las imágenes de todas las cámaras de seguridad en una ciudad para prevenir un delito. (Foto: Andina)

Seguridad en departamentos

Pero el sector privado también tiene propuestas. Con el uso de la IA, Portero Seguro viene dando protección en zonas de San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y Surquillo, donde se utilizan cámaras de seguridad para alertar movimientos de posibles delincuentes. Y es que otro de los problemas es el robo en departamentos.

“El servicio que nosotros damos se llama Teleportería virtual. Lo que hacemos en los edificios residenciales es convertirnos en el portero del edificio. Nos encargamos de la seguridad porque vamos a estar a cargo de todas las cámaras. Monitoreamos todo el perímetro y los accesos”, indicó Fredy Ballón sobre esta modalidad.

La inteligencia artificial se puede aplicar a la seguridad privada, detecta movimientos sospechosos y se anticipa al robo. (Video: cortesía)

¿Y cómo funciona con la inteligencia artificial? Según el vocero de la empresa de seguridad privada, la Teleportería utiliza una inteligencia artificial que esta aplica al análisis de imágenes, se detecta si hay movimiento sospechoso, emite un mensaje disuasivo, una sirena, y avisa al personal humano para la intervención. Incluso puede cerrar ciertos accesos.

“Las cámaras de seguridad por sí solas no van a prevenir. Ya ni siquiera son disuasivas" Fredy Ballón. CEO de Portero Seguro

Sin embargo, reiteró que se necesita personal entrenado y disponible. “Por más que uno se dé cuenta de todo lo que está sucediendo, y a tiempo justo, en el instante se necesita a la Policía que esté disponible, cerca al lugar para que pueda intervenir, sino tampoco sirve de nada. Entonces, la seguridad ciudadana es algo bastante complejo, son varios elementos que tienen que intervienen”, reiteró.

Proteger los derechos

Pero así como la IA ha generado temor por la posible pérdida de empleos, también hay gran duda sobre el uso de la información privada. En los primeros días de julio, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N°31814, para promover el uso de la inteligencia artificial. Se remarca el interés para mejorar los servicios de educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, seguridad digital, entre otros, y se nombra a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como autoridad técnico-normativa en el desarrollo de esta tecnología.

Sin embargo, para los especialistas aún hay mucho por trabajar. “En realidad no hay una regulación, pero sí hay una normativa con la que se debe cumplir, independientemente que se use o no inteligencia artificial. Porque cuando hablamos de grabación de imágenes no podemos olvidarnos la protección de datos que protege la privacidad de las personas”, explica el CEO de Portero Seguro.

Otro detalle importante es quién debería manejar toda esta información. ¿El gobierno? ¿La empresa privada? Para Valdés, en cuanto al trabajo de seguridad debe haber un sistema integrado que esté encabezado por el Ministerio del Interior, y el uso se puede acotar de tal forma que este sirvan para para no transgredir los derechos. “Yo creo que ahí es cuestión de establecer bien el marco regulatorio que permita el uso de inteligencia artificial, sin desproteger los derechos de los individuos”, dijo.

Aun hay mucho por trabajar en esta tecnología que cada vez encuentra más espacios donde ser utilizada.

