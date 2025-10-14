Internet ha pasado a ser una necesidad en este mundo actual. Estar conectado es casi una obligación, para estudiar, trabajar, conocer gente, jugar, y muchas otras actividades más. Pero una investigación compara el efecto que puede tener en el cerebro.

Con la llegada de la IA el temor de que Internet afecte nuestra manera de razonar ha crecido. ¿Es esto posible? Una investigación analizó datos de 10 mil personas con resultados diferenciados.

El Estudio longitudinal y de jubilación de salud en China fue publicado en el Journal of Psychiatric Research. Para esto se siguió un esquema doble: un grupo de “inclusión digital”, que viven navengando, y otro de “exclusión digital”, que no está conectada en absoluto.

Según recoge la página web Vice, los usuarios de internet mostraban capacidades cognitivas más agudas y menos signos de depresión grave. Esto incluye también una mejor memoria. Sin embargo, no eran necesariamente felices.

No está claro si internet haga a la gente más aguda, o que las personas de pensamiento agudo sean más aptos para conectarse. Indican que las personas mayores que no están conectadas son más vulnerables a las estafas y la desinformación.

Esta sería una razón por la que muchas personas mayores son más propensas en caer a imágenes fake creadas con IA.