En el mercado de navegadores web, no cabe duda de que Google Chrome lleva la delantera: a la fecha, más de 58 % de los usuarios lo prefieren. No obstante, sus desarrolladores no se duermen en los laureles, pues acaban de crear un complemento para mantener a sus clientes fieles.

Los ingenieros de Google han desarrollado “Tab Freeze”, una herramienta que afecta a las pestañas que se encuentran en segundo plano. Justamente son este tipo de pestañas las que más pueden ralentizar los procesos del navegador, ya que cada una ocupa espacio y memoria en el disco.

Con “Tab Freeze” el navegador es capaz de "congelar" dichas pestañas y hacer que dejen de consumir recursos de manera innecesaria. De esta manera, Chrome podrá centrarse únicamente en las que sí está utilizando.

La nueva función se activará sólo después de que las pestañas de segundo plano hayan pasado más de cinco minutos inactivas.

Por ahora, la herramienta está disponible únicamente en Chrome Canary, la versión de prueba del navegador de Google.

Para instalar “Tab Freeze” en nuestra computadora hay que seguir estos pasos:

-Abrir una nueva ventana del navegador y escribir "chrome://flags".

-Buscar "Tab Freeze

-Activar una de las opciones que ofrece la herramienta: “Enabled Freeze - No Unfreeze" nunca reactivará las pestañas, sólo cuando cambiemos a ellas; y “Enabled Freeze - Unfreeze 10 seconds every 15 minutes”, reactivará la pestaña durante 10 segundos cada 15 minutos.

