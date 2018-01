Neutralidad de la red: ¿afectarán los cambios al Perú? [VIDEO]

¿El Internet libre está realmente bajo amenaza? Hace unas semanas la decisión de la FCC de solicitar la derogación la ley de la neutralidad de la red en Estados Unidos. Inmediatamente en todo el mundo las voces en contra se hicieron más fuertes. Y como era lógico –por su influencia sobre el resto del mundo- empezamos a preguntarnos qué efectos tendría esta decisión en nuestro país. Para eso El Comercio conversó con Miguel Morachimo, abogado especialista en temas tecnológicos de la ONG Hiperderecho.











“La neutralidad de la red es un postulado legal que prescribe que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones no deberían interferir con la forma en que los usuarios nos conectamos a Internet […] Postula que los operadores deberían comportarse de manera agnóstica respecto de los contenidos o aplicaciones que sus redes transmiten: ni bloquearlas, ni hacerlas más lentas o rápidas, etc.”, indicó Morachimo.



De acuerdo con el especialista, el debate sobre la neutralidad de la red es jurídico y lo que propone es que, este principio técnico que inspiró el diseño original de Internet se mantenga en el tiempo. “El debate es si esta posición es deseable o no en el mundo, y ya lleva como 10 años”, detalla.



“Hay varios frentes de preocupación con el tema de la neutralidad de la red. Uno es del que se habla generalmente, la posibilidad de que los usuarios dejemos de acceder a ciertas cosas porque tenemos que pagar para hacerlo o porque se cierra el acceso; y la otra es que, quienes están en la mitad elijan cobrarle al otro lado de la torta, a empresas como Facebook, Amazon o Google, o incluso más chicas, diciéndoles: si quieres llegar a mis usuarios, como son mis redes, te voy a empezar a cobrar. Esto perjudicaría sin dudas sobre todo a las empresas que recién empiezan”, reflexiona el abogado.



EL CASO PERUANO

El Perú cuenta con la Ley de la Promoción de la Banda Ancha y su respectivo reglamento, con los que el Estado se pronuncia sobre la neutralidad de la red.



“El reglamento ha señalado un montón de prácticas de gestión de red. El problema es que no es un debate binario en donde puedes decir que el operador no puede hacer nada. Siempre puede hacer algo, por ejemplo en casos de emergencia. Lo que se ha hecho es identificar una serie de conductas, las que siempre estarán prohibidas (ofrecer pasos preferentes, cobrar por servicios, etc.). La única excepción para bloqueos es por pedido expreso del usuario u orden judicial. Pero también hay varias cosas que siempre están permitidas, como el uso de IP dinámicas. Finalmente, hay una serie de medidas que pueden estar permitidas siempre y cuando las autorice Osiptel, como la diferenciación comercial de servicio, como el uso de aplicaciones y redes sociales gratuitas”, explica Morachimo.

