Los servicios de Internet que podemos contratar en las operadores tradicionales funcionan, en mayor o menor medida, bien; pero la situación en provincia (y en zonas rurales) no es la misma que en la capital o grandes urbes, ya que de plano o no hay cobertura o es deficiente. Esto provoca que tanto los más pequeños de casa o nosotros mismo no podamos tan siquiera ver de manera óptima un video o unirnos a una reunión virtual.

Aquí el Internet satelital se hace un espacio, porque puede llegar adónde otros servicios tradicionales no.

El Internet satelital utiliza las antenas en los techos para recibir la señal del satélite. / Pixabay

Qué es el Internet satelital

Pero vayamos por pasos y primero terminemos por definir al Internet satelital. De acuerdo a Rodrigo Rejas, director de ventas y operaciones de la compañía especializada en Internet Satelital Hughes, se trata de una tecnología que “lleva conectividad a zonas rurales y alejadas del país, enviando la señal desde un satélite a 36 mil km de la Tierra hasta una antena parabólica en una casa, negocio o similar” y que utiliza un módem WiFi para brindar la conexión a distintos dispositivos.

Dicho de otra forma, hay un satélite que envía la señal del Internet desde el espacio y, gracias a una antena colocada en el techo, una persona puede recibirla de manera directa gracias a un router. Justamente, allí reside la diferencia con el Internet tradicional o fibra óptica, que utilizan los cables (o hilos de fibra de vidrio) para transmitir información en forma de pulsos de luz.

El Internet satelital llega a lugares en los que la fibra óptica no. / Pixabay

Además… Dos ventajas del Internet satelital de acuerdo a Hughes Net: La primera es que llega a donde el Internet por cable no llega o lo hace con dificultad. La segunda es que es menos costoso y más rápido brindarlo.

¿Internet satelital en ciudades? Lo recomendado es usarlo en zonas rurales

Ahora bien, si la gran ventaja del Internet satelital es su alcance, ¿podemos igual utilizarlo en las urbes? De poder, se puede; sin embargo, no es precisamente lo recomendado, de acuerdo a los expertos.

“El Internet satelital está recomendado para personas que habitan zonas alejadas o rurales, donde la conexión por cable o fibra es muy complicada o no está disponible, ya sea por su alto costo o lejanía a las troncales de Internet terrestre”, apuntan desde la tecnológica norteamericana Hughes.

¿Y a qué se debe esto? Tomemos el ejemplo de Starlink, el servicio de Internet satelital que es propiedad de Elon Musk. Este se presenta como una opción también enfocada en zonas rurales y lejos de la urbanidad. Una de las razones de esto es que la señal del Internet va directo del satélite a la antena receptora que se ubica, por lo general, en el techo del hogar. Así que, mientras menos edificios u otros elementos que interfieran en el camino mejor.

Es por ello que en ciudades muy densamente habitadas el servicio de Internet satelital puede sufrir por la gran cantidad de objetos que se pueden encontrar entre la antena y el satélite. Esto se traduce en fallas en la velocidad y estabilidad.

Internet satelital una opción para las zonas rurales

En cuanto al alcance, tanto Starlink como Hughes están disponibles en nuestro país. Este último, de acuerdo a su director de ventas y operaciones, tiene una cobertura de 23 departamentos en Perú.

Diferentes tipos de Internet satelital

Sigamos con los ejemplos de Starlink y Hughes. Ambos ofrecen Internet satelital, pero no es el mismo. Es cierto: siguen con la mecánica de un satélite enviando señal a una antena, pero hay una vital distinción entre los dos.

Starlink basa su servicio en una red de satélites ubicada en órbita baja (distancia 200 a 2.000 kilómetros). Hughes, por su parte, utiliza un solo gran satélite para brindar el Internet en Sudamérica y otras regiones, este último está a 36.000 kilómetros.

Internet en Abancay por parte de Hughes.

Esta diferencia se concreta en que Starlink disfruta de una velocidad mayor y un tiempo de latencia menor; mientras que Hughes tiene un alcance más extenso en cuanto a países.

¿Con cuál me quedo? Dependerá, finalmente, de lo que uno prefiera. A su vez, el factor económico también es uno de los aristas a tomar en cuenta a la hora de escoger un plan de Internet satelital, ya que no son los mismos precios que con el Internet tradicional. Por ejemplo, para usar Starlink primero hay que pagar por la antena (S/.1.750), tras esto el servicio cuesta S/.210 mensuales. Con Hughes, por otro lado, hay planes mensuales de S/.259 y S/.239 con un pago de activación de S/.399.