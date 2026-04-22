La conectividad satelital empieza a perfilarse como una herramienta clave para modernizar la agricultura peruana, especialmente en zonas donde no llega la fibra óptica ni las redes móviles. Con soluciones como el internet satelital el sector podría dar un salto hacia la llamada agricultura de precisión, con monitoreo constante y decisiones basadas en datos.

El impulso llega en un contexto favorable: la producción agraria creció 5,6% en enero de este año, según el Banco Central de Reserva, lo que reafirma su peso en la economía. Sin embargo, persisten brechas tecnológicas asociadas a la geografía, que dificultan el acceso a herramientas digitales en el campo.

En ese escenario, la conectividad satelital permite llevar internet de alta velocidad a zonas remotas sin depender de infraestructura terrestre. “No solo permite operar en zonas sin infraestructura, sino que se está incorporando como respaldo estratégico para asegurar la continuidad de operaciones críticas”, señala Emilio Guzmán, de Gtd Perú.

Uno de los principales aportes es el acceso a información en tiempo real. Sensores de humedad, estaciones meteorológicas y cámaras especializadas pueden enviar datos a plataformas centralizadas, donde se procesan para optimizar el uso de agua, fertilizantes y otros insumos. Esto resulta clave en cultivos como arándano, uva o palta, pilares de la agroexportación peruana.

A ello se suma el uso de drones conectados vía satélite, capaces de sobrevolar los campos y detectar plagas o estrés hídrico antes de que sean visibles. Estas herramientas permiten actuar con mayor rapidez y reducir pérdidas, mejorando la eficiencia operativa.

En la región, países como Argentina, Chile y Brasil ya avanzan en la adopción de estas tecnologías como Starlink, de Elon Musk, con resultados en reducción de costos y aumento de productividad. Para el Perú, su incorporación podría fortalecer su competitividad agrícola en el mercado internacional.

La apuesta, en suma, no solo apunta a mejorar rendimientos, sino a cerrar la brecha digital del campo peruano y llevarlo hacia un modelo más tecnificado, sostenible y resiliente frente a los desafíos climáticos.