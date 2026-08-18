Ten cuidado de no tocar un tomacorrientes o aparato eléctrico que esté mojado tras una inundación. (Foto: Shutterstock)
Ten cuidado de no tocar un tomacorrientes o aparato eléctrico que esté mojado tras una inundación. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

Las fuertes lluvias que afectaron la ciudad de Lima el pasado fin de semana causaron estragos en la capital, causando incluso inundaciones en calles de los distritos de Chorrillos, Surco, Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT).

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