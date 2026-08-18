Las fuertes lluvias que afectaron la ciudad de Lima el pasado fin de semana causaron estragos en la capital, causando incluso inundaciones en calles de los distritos de Chorrillos, Surco, Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT).
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