Las fuertes lluvias que afectaron la ciudad de Lima el pasado fin de semana causaron estragos en la capital, causando incluso inundaciones en calles de los distritos de Chorrillos, Surco, Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT).

Este último distrito fue el más afectado, con el agua alcanzando casi un metro de altura y afectando los primeros pisos de viviendas y negocios, aumentando el peligro al entrar en contacto con tomacorrientes y enchufes eléctricos.

Ante la alta posibilidad de que las lluvias continúen en los próximos días y si ya te viste afectado por esta emergencia, empresas como la aseguradora Pacífico han compartido una guía práctica de seguridad eléctrica para reducir riesgos inmediatos y proteger tanto a las familias como a los negocios: